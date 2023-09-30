Минцифры приглашает волонтеров для развития цифровой грамотности в Бишкеке

В Бишкеке запущен проект, который призывает волонтеров присоединиться к инициативе по развитию цифровой грамотности в обществе. Проект ориентирован на активное участие граждан в решении вызовов современного мира и улучшении навыков работы с цифровыми технологиями.
Место проведения проекта: Центр обслуживания населения (ЦОН) в городе Бишкек.
Цель проекта: Проект стремится к повышению уровня цифровой грамотности граждан и обучению их использовать онлайн-услуги с использованием приложения "Тундук" и облачной электронной подписи.
Организаторы проекта, сотрудники ГП "Инфоком" и ГУ "Тундук", предоставят волонтерам обучение и поддержку, а также ответят на все вопросы.
Роль волонтеров в команде:
• Организация и проведение бесплатных обучающих сессий для посетителей ЦОН по вопросам цифровой грамотности.
• Помощь гражданам в освоении навыков использования электронных государственных услуг.
• Поддержка в разрешении проблем, связанных с цифровыми устройствами и программами.
Требования к волонтерам:
• Желание помогать соотечественникам приобрести цифровые навыки.
• Основное понимание работы с облачной электронной подписью и приложением "Тундук".
• Добросовестность и способность терпимо относиться к разным уровням знаний учащихся.
• Готовность проводить обучающие занятия на регулярной основе.
Что ждет волонтеров:
• Уникальный опыт в работе в области образования и поддержки сообщества.
• Возможность развить навыки преподавания и общения.
• Признание и благодарность со стороны граждан, которым помогут.
• Участие в важной социальной миссии.
Если вы готовы присоединиться к команде волонтеров и способствовать повышению цифровой грамотности населения, свяжитесь с организаторами сегодня!
Контактная информация: 0999-150626 (Telegram)