Минцифры приглашает волонтеров для развития цифровой грамотности в Бишкеке

В Бишкеке запущен проект, который призывает волонтеров присоединиться к инициативе по развитию цифровой грамотности в обществе. Проект ориентирован на активное участие граждан в решении вызовов современного мира и улучшении навыков работы с цифровыми технологиями.

Место проведения проекта: Центр обслуживания населения (ЦОН) в городе Бишкек.

Цель проекта: Проект стремится к повышению уровня цифровой грамотности граждан и обучению их использовать онлайн-услуги с использованием приложения "Тундук" и облачной электронной подписи.

Организаторы проекта, сотрудники ГП "Инфоком" и ГУ "Тундук", предоставят волонтерам обучение и поддержку, а также ответят на все вопросы.

Роль волонтеров в команде:

• Организация и проведение бесплатных обучающих сессий для посетителей ЦОН по вопросам цифровой грамотности.

• Помощь гражданам в освоении навыков использования электронных государственных услуг.

• Поддержка в разрешении проблем, связанных с цифровыми устройствами и программами.

Требования к волонтерам:

• Желание помогать соотечественникам приобрести цифровые навыки.

• Основное понимание работы с облачной электронной подписью и приложением "Тундук".

• Добросовестность и способность терпимо относиться к разным уровням знаний учащихся.

• Готовность проводить обучающие занятия на регулярной основе.

Что ждет волонтеров:

• Уникальный опыт в работе в области образования и поддержки сообщества.

• Возможность развить навыки преподавания и общения.

• Признание и благодарность со стороны граждан, которым помогут.

• Участие в важной социальной миссии.

Если вы готовы присоединиться к команде волонтеров и способствовать повышению цифровой грамотности населения, свяжитесь с организаторами сегодня!

Контактная информация: 0999-150626 (Telegram)