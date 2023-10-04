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МП "Тазалык" совместно с волонтерами организовало более 50 субботников

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МП "Тазалык" совместно с волонтерами организовало более 50 субботников. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, 400 мешков мусора были собраны на субботнике в прошедшие выходные

"Муниципальное предприятие "Тазалык" мэрии Бишкека согласно указу президента Садыра Жапарова реализует акцию "Жашыл Мурас".

В прошедшие выходные на пересечении улиц Аалы Токомбаева и Жукеева Пудовкина МП "Тазалык" и Кыргызская государственная медицинская академия совместно провели субботник.

Отметим, в общей сложности в нем приняли участие около 300 студентов.

За последние три месяца муниципальное предприятие "Тазалык" совместно с волонтерами организовало более 50 субботников. Всего было вывезено около 3000 мешков мусора благодаря 2000 добровольцам".


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URL: https://www.vb.kg/432638
Теги:
волонтерство, мусор, студенты, Бишкек, Тазалык
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