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Лидеры мировых и традиционных религий встретятся в Астане

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11 октября в Астане встретятся представители мировых и традиционных религий от ислама, христианства, буддизма, иудаизма, индуизма, даосизма, синтоизма из 24 стран мира - Великобритании, США, Ватикана, Египта, Азербайджана, Пакистана, Ирана, Израиля, Китая, Монголии, Японии, Индии и других, сообщает kazpravda.kz.

Среди участников – генеральный секретарь академии Аль-Азхара Назир Аяд, председатель управления мусульман Кавказа Шейх Пашазаде, патриарх Иерусалима Феофил III, генеральный секретарь всемирного сообщества буддистов Монтиан Тананарт, представители международных организаций, ведущие мировые СМИ.

XXI заседание секретариата съезда пройдет под председательством спикера Сената РК, руководителя секретариата съезда Маулена Ашимбаева.

Главный вопрос повестки дня – обсуждение и принятие концепции развития съезда лидеров мировых и традиционных религий на 2023-2033 годы, инициированной Касым-Жомартом Токаевым на VII съезде.

Секретариат съезда - рабочий орган форума, собирается ежегодно. Основан в 2003 году.

В этом году съезду лидеров мировых и традиционных религий исполнилось 20 лет.


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URL: https://www.vb.kg/432646
Теги:
Казахстан, религия
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