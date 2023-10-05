Акыйкатчы посетила СИЗО для несовершеннолетних и женщин в Джалал-Абаде

Акыйкатчы КР Джамиля Джаманбаева посетила СИЗО для несовершеннолетних и женщин в городе Джалал-Абад. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчы.

"Омбудсмен ознакомилась с условиями содержания заключенных. Всего в данном СИЗО предусмотрено 67 мест содержания. В момент посещения в закрытом учреждении находились 37 арестованных. Из них 23 -женщины, подростки - 14 (трое девочек).

Омбудсмен выборочно заходила в камеры и разговаривала с заключенными женщинами и подростками об их правах.

В одной камере женщина попросила поговорить с ней без присутствия сотрудников СИЗО. Она пожаловалась на решение суда об избрании ей меры пресечения - нахождения в СИЗО.

В другой камере 32-летняя заключенная, которая содержится с маленьким ребенком, пожаловалась что у ее дочери внутричерепное давление. В момент посещения омбудсменом девочка, которой исполнилось почти два года, спала в люльке.

По словам сотрудников СИЗО, женщине с ребенком предоставляется возможность гулять с ребенком в прогулочной камере.

По данным соответствующих госорганов, 5-летнего сына заключенной передали на попечение родной сестре женщины.

Женщину по решению Ноокенского районного суда заключили под стражу в СИЗО сроком на два месяца. Она обратилась к омбудсмену с просьбой защитить ее права и ребенка.

Также в другой камере находилась женщина, она заключена под стражу за долг в размере 31 тысяч 500 сомов. Однако несмотря на это решением суда она заключена под стражу на два месяца.

По данным прокуратуры, она этот долг уже выплатила 26 сентября 2023 года.

Акыйкатчы взяла под личный контроль жалобы заключенных в СИЗО.

Омбудсмен обратилась к судебным и правоохранительным органам, а также органам прокуратуры с призывом обеспечить соблюдение прав данных арестованных женщин и ребенка.

В момент публикации пресс-релиза адвокат женщины сообщил Институту омбудсмена, что суд Ноокенского района вынес решение по ее делу. Согласно решению суда женщину с ребенком выпустили из СИЗО, применив пробацию сроком на два года.

Кроме этого, в СИЗО не оказалось женщины, чей кейс ведет Институт омбудсмена. Речь о К. А., которую задержали в аэропорту Бишкека и этапировали в Ош.

По данным сотрудников СИЗО, ее отправили в ИВС Оша для следственных мероприятий. Однако ее в ИВС Оша не было в момент посещения омбудсменом данного учреждения. Сотрудники СИЗО уверили, что ее перевели вечером до посещения омбудсменом СИЗО.

Отметим, ранее, в начале сентября, мать задержанной сообщила в СМИ, что сотрудники милиции в нарушение прав ее дочери провели задержание - у женщины есть грудной ребенок.

По данным милиции, женщина была в розыске, задержали ее по статье 209 УК КР.

После посещения СИЗО акыйкатчы показали, как идет строительство нового СИЗО, которое возводится за чертой города. Так, в сельской управе Таш-Булак Сузакского района на участке Арал строится новый следственный изолятор.

Для строительства СИЗО выделен 1 гектар земли. На этом участке возводится четырёхэтажное здание, рассчитанное на 200 мест. Ожидается, что объект будет соответствовать установленным стандартам для СИЗО.

Также предусмотрено строительство административного здания. Завершение строительства нового СИЗО, по данным сотрудников ГСИН, запланировано на конец 2023 года".