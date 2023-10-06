Акыйкатчы просит суды защитить права женщины, которую муж пытал утюгом

Акыйкатчы (омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева призывает правоохранительные и судебные органы, а также органы прокуратуры обеспечить соблюдение прав женщины, подвергшейся насилию со стороны гражданского мужа Э. У., 1985 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчы.

В Институт омбудсмена обратилась 34-летняя женщина с жалобой.

14 сентября 2023 года ее жестоко избил гражданский муж, после пытал, прижигая утюгом кисть руки. После всего пережитого муж ее еще и изнасиловал.

По словам женщины, это происходило в их квартире, маленькая дочь находилась в другой комнате.

Женщине с трудом удалось вырваться из его рук и выбежать на улицу без одежды, в одном нижнем белье, и босиком.

Она, спрятавшись в будке охранника, попросила помощи у жильцов дома.

Соседи помогли ей добраться до работы, где ей оказали необходимую помощь и поддержку.

В тот же день она обратилась в милицию.

По данным адвоката женщины, 15 сентября следственной службой УВД Октябрьского района города Бишкека было возбуждено уголовное дело по признакам статьи 154 ч.1 УК КР.

Мужчину задержали 15 сентября. 16 сентября Октябрьский районный суд города Бишкека избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО-1 сроком на два месяца.

Однако сторона защиты гражданского мужа пострадавшей обжаловала решение суда в вышестоящей инстанции. Сегодня, 6 октября, Бишкекский городской суд будет рассматривать апелляционную жалобу.

Пострадавшая опасается, что суд может выпустить гражданского мужа из-под стражи, и он снова будет ее преследовать и подвергать насилию.

"Я раньше не боялась смерти, даже не думала о таких вещах. Сейчас я боюсь, мне страшно, вздрагиваю от каждого шороха. Боюсь, что снова начнется ад, который я пережила. Избиения, изнасилования и ранее имели место. Но я боялась кому-либо жаловаться, он угрожал, что отберет ребёнка, и я никогда не увижу дочь. К тому же мне казалось, что на него нет управы, и если даже [я] обращусь к правоохранительным органам, он там всех подкупит и избежит наказания. Сейчас тоже есть такое опасение. Я боюсь за свою дочь", - расплакалась женщина от боли и отчаяния.

По словам адвоката, ее подзащитная долгие годы подвергалась насилию с стороны гражданского мужа, но очень боялась признаться своим близким и обратиться с заявлением в органы, так как он имеет определенные связи.

Согласно материалам дела, гражданский муж пострадавшей - директор ООО American school.

Акыйкатчы призывает соответствующие органы обеспечить скоординированную работу для защиты прав пострадавшей и не допускать, чтобы женщина вновь подверглась в насилию.

Акыйкатчы призвала руководство ГУВД города Бишкек, а также прокурора города взять под личный контроль данное дело.

Институт омбудсмена оказал содействие в предоставлении пострадавшей психологический помощи.