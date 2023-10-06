Это вам не разборки Рыси и Фила

Сейчас уже, наверное, не все помнят, кто такой Рыспек Акматбаев – он же Рыся. А между тем личность была в Кыргызстане известная и фигура знаковая. Лидер одной из наиболее влиятельных криминальных группировок, он сумел за полгода пройти путь от подсудимого по уголовному делу о тройном убийстве до победителя парламентских выборов.

Первый срок Рыся получил в 1988 году за рэкет; в середине лихих 90-х присел снова – за убийство. Отсидев, был объявлен в розыск по обвинению в создании организованной преступной группировки и в трех убийствах (включая убийство полковника милиции Чыныбека Алиева). Бегал пятнадцать лет, пока не добегался. Но удивительным образом снова вышел сухим из воды и даже прошел в депутаты Жогорку Кенеша.

Брат Рыси, Тынычбек Акматбаев, депутатствовать начал раньше. И закончил раньше: в 2005 году был убит во время инспекционной поездки в одну из исправительных колоний. В его смерти семья (в особенности брат Рыспек) обвинили тогдашнего премьер-министра Феликса Кулова.

При чем здесь Кулов? В обществе ходили упорные слухи, что Кулов во время своей отсидки (был такой неприятный факт в его биографии) сдружился с еще одним кримавторитетом Азизом Батукаевым, тоже мотавшим очередной срок. И именно в сговоре с ним якобы организовал убийство депутата…

Кулов от всего отказывался. Говорил, что готов уйти в отставку, если найдется хоть одно доказательство его причастности к преступлению. Криминал настаивал на его уходе в отставку прямо сейчас. Опасаясь массовых беспорядков, роптать стали и в парламенте, и в близком окружении президента. Требования "убрать" из власти Кулова звучали со всех сторон. На площади собирались толпы недовольных властью.

Рыспек прилюдно обещал "набить морду" премьеру, если тот осмелится выйти с ним один на один.

Отец покойного Тынычбека и пока еще живого Рыспека заявлял, что ни один президент – ни Акаев, ни Бакиев (Атамбаев тогда еще не президентствовал) не смогут навести в стране порядок. Это якобы под силу только "батырам-патриотам"… Наверняка своего сына Рысю и имел в виду аксакал.

Только-только улеглись народные волнения, только-только испуганный суд оправдал Рыспека Акматбаева по всем пунктам предъявленного обвинения в тройном убийстве, только-только он решил баллотироваться в ЖК и победил (мандат, правда, получить так и не успел) – новое происшествие, едва не закончившееся новой революцией: 10 мая 2006 года убит сам Рыся.

"Совершено еще одно страшное преступление" - под такими заголовками сообщали о случившемся многие СМИ. Точно так же, как сейчас нагнетают обстановку вокруг застреленного Кольбаева, описывая его пышные похороны и горе родных и близких. По Айтматову в свое время так не убивались!

Однако вернемся к нашим "баранам". Версий убийства лидера криминального мира Кыргызстана было три. Первая – криминальные разборки; вторая формулировалась как "чеченский след" - это в принципе те же криминальные разборки, только с международным оттенком. В Кыргызстан якобы специально приехали киллеры из Чечни – в солидарность с рыспековским "кровником" Азизом Батукаевым. Третья версия – работа спецслужб. Комментируя третью версию, кое-кто из бывших службистов предполагал: причастны к убийству могут быть некие высокопоставленные лица, которым Рыся сначала помог, а потом встал костью поперек горла.

Что за высокопоставленные? Сторонники братьев Акматбаевых (а особенно их отец) винили во всем Кулова…

Буквально через пару месяцев убили племянника Акматбаева, Нурлана Коноева. Весной 2007 года – Мирлана Коноева, брата Нурлана и еще одного племянника Рыспека Акматбаева (по совместительству – одного из участников его же ОПГ). А в октябре 2021-го года в автоаварии погибли родители Акматбаевых. Случайность? Может быть… Так или иначе, с кланом Акматбаевых было покончено.

Остался, правда, еще Эркин Мамбеталиев. Друг Мирлана Коноева, обвинявшийся в убийстве милиционера Алиева (помните уголовное дело, по которому оправдали Рысю?) Мамбеталиев – личность тоже примечательная. Между прочим, бывший телохранитель Алмазбека Атамбаева. И не только.

По подозрению в убийстве полковника Алиева Эркин Мамбеталиев был задержан в 2004 году. Тогдашний министр внутренних дел Кыргызстана Омурбек Суваналиев рассказывал: "Оперативные сотрудники выявили предполагаемых исполнителей убийства по автомашине, на которой они скрылись. Автомашина была спрятана на территории "Форума", принадлежавшего председателю совета директоров завода "Кыргызавтомаш" Алмазбеку Атамбаеву".

Круг замкнулся, пазл сложился. Смешались в кучу кони, люди… Президенты, премьеры, бизнесмены, правоохранители так перемешались с организованными бандитами, что фиг, как говорится, разберешь, кто есть кто.

Второй раз Мамбеталиева, выпущенного на волю после революции 2005 года, задержали в 2006-м по подозрению в причастности к убийству депутата Жыргалбека Сурабалдева. Вешали на него еще несколько убийств. На суде доказали три. В 2008 году приговорили к пожизненному лишению свободы… Досидел Мамбеталиев до революции 2010-го и вышел, когда к верховной власти в стране пришел его покровитель Атамбаев.

Вот примерно с того момента (а может, и гораздо раньше) в Кыргызстане наступил криминальный беспредел.

В 2006 году, после убийства Рыспека Акматбаева, за которое власть позорно, долго и безуспешно оправдывалась перед криминалитетом (ситуация дикая!), его место занял Коля-Киргиз. Чему очень обрадовался тогдашний министр внутренних дел Мурат Суталинов: "Теперь, я думаю, в преступном мире Кыргызстана в определенной степени произойдет стабилизация – будет меньше беспредельщиков и отморозков". Милиция, таким образом, расписалась в собственном бессилье, предоставив решать все дела с преступниками вышестоящим преступникам. И превратив таким образом страну в беззаконное государство воров в законе.

С того же времени находясь в бегах, Кольбаев со товарищи скрывался в Эмиратах. Другой опэгэшник, Азиз Батукаев, с 2006 года томился в зиндане, приговоренный Аламудунским судом к шестнадцати с половиной голам лишения свободы. В апреле 2013-го он благополучно вышел и покинул страну как "смертельно больной". Указание освободить бандита дал лично Алмазбек Атамбаев. Потом суд снял с него это обвинение, но первоначально свидетели – сотрудники МВД – давали четкие и недвусмысленные показания: да, отпустил. По сфабрикованному врачебному заключению.

Дав волю Батукаеву, президент Атамбаев фактически амнистировал и остальных отечественных братков, которым и не снилась такая удача: можно возвращаться на родину и творить здесь все, что вздумается. Тот же Коля-Киргиз заделался настоящим ханом и почетным Папой Римским. Взял на себя функции и прокурора, и судьи, и исполнителя наказаний; сам и казнил, и миловал, и защищал, и поддерживал, и держал всех обратившихся на коротком поводке, больше похожем на удавку…

Садыр Жапаров, вступая в должность президента, пообещал очистить Кыргызстан от криминала. Этим он целенаправленно – и успешно - занимается с помощью главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. А ликвидация Камчы Кольбаева наконец обезглавила мир кыргызской организованной преступности. Даже гражданин Улан Акмолдоевич Токтосунов (более известный как Сакал) опубликовал в интернете видеообращение, в котором "ради Аллаха" отказывается от воровского статуса.

Место Кольбаева Сакал, стало быть, не займет. А кто займет? Да никто. Хватит нам уже воров в законе. Пора возвращать закон без воров.

Покойный Кольбаев, кстати, человек, прямо скажем, не бедный. Так что сейчас главное – правильно и с пользой для страны и народа распорядиться его наследством, добытым нечестным путем.