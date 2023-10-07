Российские инвестиции способствуют экономическому возрождению Кыргызстана

Россия - главный торговый партнер и инвестор в экономику Кыргызстана. Это сотрудничество обеспечило рекордный рост ВВП республики, в стране созданы сотни новых предприятий. Благодаря этому, помимо прочего, решается вопрос занятости кыргызской молодежи.

В последние годы российские инвестиции играют все большую роль в экономическом росте Кыргызстана. Их общий объем за последние два года составил более $5 млрд, а доля прямых инвестиций в общей структуре увеличилась с 2,5% до 15%. И без того огромные вложения РФ в Кыргызстан особенно выделяются на фоне сокращения в 1,7 раза прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из стран вне СНГ.

По оценкам, за первое полугодие 2023 года из республики в качестве прямых инвесторов ушли Венгрия и Канада, последняя в 2022-м была лидером по ПИИ, вложив в КР за шесть месяцев $157,4 млн. Китай - крупнейший инвестор уже этого года также сокращает прямые вложения в Кыргызстан, в результате чего республика получила на 21% меньше или $102 млн. Россия, которая в этом году оказалась на втором месте по ПИИ вложила более $87 млн.

"Кыргызстан привлекает инвестиции из разных источников. В период с 2018 по 2022 годы, общий объем поступления иностранных инвестиций в страну увеличился с $6млрд 939,1 млн до $9 млрд 25,6 млн. Это свидетельствует о росте интереса к инвестированию в экономику Кыргызстана. Поступление прямых иностранных инвестиций из России в Кыргызстан также увеличилось с $124,4 млн в 2018 году до $145,6 млн - в 2022 году. Этот рост может быть интерпретирован как увеличение доверия со стороны российских инвесторов к экономическому потенциалу Кыргызстана", - говорит экономист Нургуль Акимова.

Используя инвестиционную поддержку со стороны России, Кыргызстан успешно реализует шанс модернизации своей экономики. На территории республики с 2014 года работает Российско-Кыргызский фонд развития. Он является важнейшим инструментом процесса интеграции республики в Евразийский экономический союз, а его основная цель - содействие экономическому сотрудничеству между Кыргызстаном и Россией, эффективному использованию возможностей, обусловленных участием сторон в евразийской экономической интеграции.

Учитывая, что одним из существенных ограничений финансового рынка Кыргызстана является недостаток долгосрочного финансирования, роль Российско-Кыргызского Фонда развития в предоставлении долгосрочных финансовых ресурсов сложно переоценить. Капитал Фонда сопоставим с капиталом всей банковской системы Кыргызстана. По итогам 2020 года собственный капитал Фонда достиг $534,9 млн, в то время как совокупный капитал банковской системы республики составляет $556,6 млн.

Объем кредитного портфеля РКФР занимает порядка 10,6% от кредитного портфеля банковской системы, или 24% от долгосрочного кредитного портфеля. Это определяет системную значимость Фонда на финансовом рынке республики. За годы работы Фонд вложил более $520 млн в экономику Кыргызстана, финансируя проекты разного масштаба и направлений.

Одним из приоритетных секторов для РКФР является агропромышленный комплекс. Фонд оказывает поддержку как земледельческим хозяйствам, так и животноводческим. К примеру, фермер из Чуйской области Жекшаналы Памир уулу получил кредит в размере 6,5 млн сомов на развитие своей молочной фермы.

"Вначале 70 коров мы доили вручную, и было очень тяжело. Задумались о модернизации. Обратились в РКФР, поскольку знали, что они финансово поддерживают сельскохозяйственные проекты, причем одобряют кредиты быстро и с низкой процентной ставкой. И Фонд помог", - говорит предприниматель.

На эти средства для хозяйства приобрели современное доильное оборудование и полностью автоматизировали производство, а также оборудование для охлаждения молока, благодаря которому оно не теряет свои полезные свойства".

Реализовывать свою миссию по поддержке развития кыргызской экономики РКФР продолжит и в следующие годы. В рамках стратегии на 2023-2027 годы Фонд направит на новые проекты еще $630 млн. Эти деньги пойдут на поддержку новых проекты в сфере промышленности, агропромышленного комплекса, возобновляемых источников энергии, логистики, IT, инфраструктуры и других направлениях. Параллельно Фонд намерен разрабатывать новые кредитные продукты, которые позволят сделать его ресурсы еще более доступными и востребованными. Большой модернизации подвергнется его внутренняя структура, будут разработаны новые IT-решения и электронные платформы, которые помогут облегчить взаимодействие Фонда с предпринимателями.

"Инвестиции имеют решающее значение для экономики Кыргызстана. Прямые инвестиции способствуют созданию новых рабочих мест, развитию инфраструктуры, повышению производственных мощностей и общему экономическому росту. Они также содействуют передаче технологий и знаний. Портфельные и другие инвестиции вносят свой вклад в экономику, хотя их влияние может быть и менее непосредственным. Гранты и техническая помощь также важны для развития республики, они, как правило, направляются на социальные и гуманитарные проекты", - добавила Акимова.

Ожидается, что реализация этой стратегии позволит республике увеличить объем экспорта продукции заемщиков Фонда до $1,2 млрд в течение пяти лет. К окончанию ее реализации объем их ежегодной выручки составит около $1,5 млрд.

К слову, этот показатель уже был достигнут по итогам 2022 года. Это стало рекордным результатом за годы независимости республики. И обеспечен он был наращиванием поставок в Россию, на которую пришлось более 70% всего экспорта республики. Рост экспорта в российские города составил в 2,7 раза. Это обусловлено тем, что из-за геополитической напряженности в мире Кыргызстан и Россия активно укрепляют сотрудничество в торгово-экономическом плане.

Мы видим, что отечественный бизнес успешно встроился в программы российского импортозамещения и создает в стране тысячи новых рабочих мест. Это стало возможным в том числе благодаря членству республики в ЕАЭС, которое открывает для наших предпринимателей совершенно новые возможности и дает ряд преимуществ. В результате при поддержке России отечественные предприниматели активно возрождают реальный сектор экономики, который находился в упадке практически все годы независимости страны.

Таким образом, инвестиции России в Кыргызстан сыграли важную роль в стимулировании экономического роста, создании рабочих мест и содействии процветанию. А поскольку обе страны продолжают изучать новые направления сотрудничества, будущее республики выглядит многообещающим.