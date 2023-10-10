В Баткене 55 мечетям и 6 религиозным учебным заведениям даны предписания. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в ходе осуществляющих предупредительно-профилактических мероприятий в религиозной среде, соответствующая межведомственная рабочая группа проверила деятельность религиозных объектов Баткенской области.

В состав группы вошли представители ГКНБ, МВД, ГКДР, МЧС, Минздрава, полномочного представительства президента, главархитектуры, ГУ "Кадастр" и ДУМК.

Одним из основных факторов, негативно влияющим на религиозную ситуацию и способствующую распространению радикально-экстремистской идеологии среди верующих на территории Баткенской области, является хаотичное строительство религиозных объектов с игнорированием установленных норм и без учета реальной потребности населения, а также отсутствие единых стандартов и бесконтрольность образования в религиозных учебных заведениях.

По итогам проверки, за нарушение требований норм Закона КР "О свободе вероисповедования и религиозных организациях", архитектурно-строительных, санитарно-эпидемиологических норм и требований пожарно-технической безопасности, составлены акты и даны предписания 55 мечетям, 6 религиозным учебным заведениям.

Кроме этого, приостановлена деятельность 32 мечетей и 5 религиозных учебных заведений, УВД Баткенской области зарегистрировано 8 материалов ЖУИ.