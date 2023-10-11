Погода
$ 88.82 - 88.97
€ 93.44 - 94.44

За похищенных бишкекчан преступники требовали $ 160 тысяч

244  0
- Бактыгуль Акжолова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

За похищенных бишкекчан преступники требовали $ 160 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, 9 октября 2023 года в МВД поступило сообщение от граждан с просьбой о принятии мер по факту похищения их родственника, которого удерживают против его воли в неизвестном месте. Выяснилось, что похищенных мужчин двое. По имеющимся данным похитители требовали крупную сумму.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 165 ч.2 (похищение лиц, совершенное в отношении двух и более лиц) УК Кыргызской Республики.

В целях установления местонахождения потерпевших проводился комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие преступления. Действовать сотрудникам милиции предстояло крайне осторожно, чтобы раньше времени не спугнуть подозреваемых.

По подозрению в совершении тяжкого преступления на территории города Бишкек задержаны трое подозреваемых лиц.

По установленным данным похищенных мужчин, возраст которых 23 и 30 лет, незаконно удерживали в одной из гостиниц почти 6 дней. Похитители требовали от них денежные средства в размере более чем 160 000 долларов.

По предварительным данным организатором похищения является мужчина, имеющий собственный бизнес. Противоправные деяния совершены на почве финансовых споров, разногласий и долговых вопросов.

Кроме этого выяснилось, что похищенных граждан охраняли двое сотрудников одного из частных охранных агентств. По некоторым данным им доплачивали за дополнительную работу.

В настоящее время все трое подозреваемых задержаны и водворены в ИВС. Похищенные граждане освобождены.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемых изъяты мобильные телефоны и иные предметы, имеющие доказательное значение. Кроме это обнаружены наркотические вещества. При личном досмотре у задержанных работников частного охранного агентства изъят травматический пистолет, нож. Также, в ходе обыска офиса охранного агентства изъяты помповое оружие, 3 газотравматических пистолета и патроны к ним.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432806
Теги:
задержание, похищение, Бишкек, деньги, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  