За похищенных бишкекчан преступники требовали $ 160 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, 9 октября 2023 года в МВД поступило сообщение от граждан с просьбой о принятии мер по факту похищения их родственника, которого удерживают против его воли в неизвестном месте. Выяснилось, что похищенных мужчин двое. По имеющимся данным похитители требовали крупную сумму.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 165 ч.2 (похищение лиц, совершенное в отношении двух и более лиц) УК Кыргызской Республики.

В целях установления местонахождения потерпевших проводился комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие преступления. Действовать сотрудникам милиции предстояло крайне осторожно, чтобы раньше времени не спугнуть подозреваемых.

По подозрению в совершении тяжкого преступления на территории города Бишкек задержаны трое подозреваемых лиц.

По установленным данным похищенных мужчин, возраст которых 23 и 30 лет, незаконно удерживали в одной из гостиниц почти 6 дней. Похитители требовали от них денежные средства в размере более чем 160 000 долларов.

По предварительным данным организатором похищения является мужчина, имеющий собственный бизнес. Противоправные деяния совершены на почве финансовых споров, разногласий и долговых вопросов.

Кроме этого выяснилось, что похищенных граждан охраняли двое сотрудников одного из частных охранных агентств. По некоторым данным им доплачивали за дополнительную работу.

В настоящее время все трое подозреваемых задержаны и водворены в ИВС. Похищенные граждане освобождены.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемых изъяты мобильные телефоны и иные предметы, имеющие доказательное значение. Кроме это обнаружены наркотические вещества. При личном досмотре у задержанных работников частного охранного агентства изъят травматический пистолет, нож. Также, в ходе обыска офиса охранного агентства изъяты помповое оружие, 3 газотравматических пистолета и патроны к ним.