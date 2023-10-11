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Джамиля Джаманбаева напомнила судьям о правах несовершеннолетних

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Акыйкатчы (омбудсмен) Джамиля Джаманбаева призывает судебные органы и органы прокуратуры обеспечить соблюдение прав несовершеннолетних согласно национальному законодательству, сообщает пресс-служба акыйкатчы.

"Отметим, сотрудники Института омбудсмена на постоянной основе проводят мониторинг судебных процессов согласно мандату.

Ранее суд Свердловского районного суда города Бишкека оставил под стражей до 26 ноября четверых несовершеннолетних - от 14 до 16 лет, обвиняемых в менее тяжком преступлении по статье 280 п.2 ч. "Хулиганство УК КР.

При этом, как отмечают сотрудники отдела Института омбудсмена за соблюдением прав человека, правоохранительными органами и в местах ограничения свободы, судом не были выслушаны показания несовершеннолетних, что является нарушением общепринятых норм международного права.

Кроме этого, судья оставил без внимания и доводы представителя отдела поддержки семьи и детей Свердловской районной администрации города Бишкека о необходимости освободить подозреваемых несовершеннолетних из под стражи и передать под ответственность родителей.

Также судья проигнорировал постановление пленума Верховного суда КР о практике применения судами уголовно-процессуального законодательства о проверке законности и обоснованности задержания и мерах пресечения, предписывающее заключение под стражу несовершеннолетнего лишь в исключительных случаях: подозрение в совершении особо тяжкого преступления, нарушение условий ранее примененной меры пресечения, а также, если лицо скрылось от органа досудебного производства или суда.

Акыйкатчы призывает правоохранительные и судебные органы КР при расследовании уголовных дел и отправлении правосудия в отношении несовершеннолетних детей строго придерживаться свода норм законодательства ювенальной юстиции, пленумов Верховного суда КР и общепринятых норм международного права, являющихся составной частью правовой системы КР.

При рассмотрении вопроса ареста несовершеннолетних детей судом не были приняты во внимание нижеследующие национальные и международные нормы права:

Конституция КР предусматривает, что общепризнанные принципы и нормы международного права, а также международные договоры, вступившие в силу в соответствии с законодательством КР, являются составной частью правовой системы КР.

В минимальных стандартных правилах ООН, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), принятые Резолюцией ГА ООН от 29 ноября 1985 г., отражен один из руководящих принципов: несовершеннолетний не должен заключаться в тюрьму, за исключением тех случаев, когда не имеется других соответствующих мер.

При этом, Пекинские правила предусматривают, чтобы судебное разбирательство должно отвечать интересам несовершеннолетнего и осуществляться в атмосфере понимания, что позволит несовершеннолетнему участвовать в нем и свободно излагать свою точку зрения.


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URL: https://www.vb.kg/432816
Теги:
несовершеннолетние, суд, Кыргызстан, акыйкатчы
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