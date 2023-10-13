Крупная сумма валюты задержана на КПП "Достук-автодорожный"

12 октября пограничники пункта пропуска "Достук-автодорожный" задержали крупную сумму иностранной валюты – 108 800 долларов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, примерно в 9:00 в пункт пропуска прибыли две гражданки Кыргызской Республики Р.К., 1967 г.р., и С.А., 1991 г.р., которые направлялись из Кыргызстана в Узбекистан.

Во время прохождения пограничного контроля у гражданки С.А. была выявлена крупная сумма иностранной валюты – 81 800 долларов США.

Следом за ней в пункт пропуска прибыла гражданка Р.К., в ручной клади которой были также выявлены 27 000 долларов.

Обе женщины пытались вывезти валюту в обход таможенного законодательства, не декларируя денежные средства.

После оформления соответствующих документов задержанные и денежные средства были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.

Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики будет и впредь жестко пресекать попытки незаконного провоза денежных средств через госграницу.

Напоминаем, что установлен временный запрет на вывоз из Кыргызской Республики наличной иностранной валюты: нерезидентам и иностранным гражданам в сумме более 5 000 (пять тысяч) наличных долларов; резидентам и гражданам Кыргызской Республики в сумме более 10 000 (десять тысяч) наличных долларов.

В случае вывоза резидентами и гражданами Кыргызской Республики наличных долларов в сумме, превышающей 10 000 (десять тысяч) долларов, взимается платеж в размере 10% от суммы, превышающей установленный лимит.