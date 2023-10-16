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Акыйкатчы намерена вступить в Ассоциацию омбудсменов ОИС

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Институт акыйкатчы (омбудсмена) КР намерен вступить в Ассоциацию омбудсменов Организации исламского сотрудничества сообщает пресс-служба акыйкатчы.

Такое решение принято институтом омбудсмена КР по итогам участия в заседании генеральной ассамблеи ассоциации в Стамбуле акыйкатчы (омбудсмена) КР Джамили Джаманбаевой.

Ранее на заседании генеральной ассамблеи Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества Джамиля Джаманбаева отметила, что в рамках деятельности АО ОИС реализованы важные инициативы в области защиты свободы и прав человека.

Отметим, Кыргызстан в заседании принимал участие в качестве наблюдателя.

"Институт омбудсмена Кыргызстана с интересом наблюдает за деятельностью АО ОИС, так как большинство граждан Кыргызстана исповедуют ислам. Защита прав граждан на свободу вероисповедования является одной из приоритетных направлений Института омбудсмена Кыргызстана", - сказала на заседании Джамиля Джаманбаева .

В заседании приняли участие омбудсмены стран-членов Ассоциации.

В рамках заседания обсудили важность сотрудничества национальных правозащитных организаций членов АО ОИС в области защиты прав человека, а также необходимость продолжения диалога для повышения эффективности работы омбудсмена.

По итогам поездки в Турцию акыйкатчы Институт омбудсмена КР принял решение вступить в данный альянс, так как на площадке АО ОИС обсуждаются и реализуются важные инициативы по защите прав человека на свободу вероисповедания.

"Институт омбудсмена Кыргызстана на заседании принял участие в качестве наблюдателя. Вступив в альянс, Институт омбудсмена Кыргызстана на площадках АО ОИС сможет заявлять о своих позициях по защите прав граждан на свободу вероисповедования", - считает Джаманбаева.

В настоящее время институт готовит официальное обращение для вступления Ассоциацию омбудсменов Организации исламского сотрудничества.

Справка

Ассоциация омбудсменов Организации исламского сотрудничества (OICOA) создана в Исламабаде (Пакистан) 29 апреля 2014 года с мандатом для тесного взаимодействия институтов омбудсмена стран-членов Организации исламского сотрудничества.

Сама Организация исламского сотрудничества основана 25 сентября 1969 года на конференции глав мусульманских государств в Рабате, Марокко. До 2011 года организация называлась Организация исламской конференции, после переименована в ОИС.

Организация исламского сотрудничеств - самая крупная и наиболее влиятельная официальная правительственная мусульманская международная организация.

В настоящее время она объединяет 56 стран с населением около 2 млрд человек. Штаб-квартира организации находится в г. Джидде, Саудовская Аравия.

Кыргызстан еще 1 декабря 1992 года стал членом Организации исламского сотрудничества. Но Институт омбудсмена Кыргызстана является лишь наблюдателем Ассоциации омбудсменов данной организации (ОИС).


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URL: https://www.vb.kg/432930
Теги:
Кыргызстан, акыйкатчы
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