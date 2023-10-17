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Сотрудник ГТС выиграл серебро на чемпионате Азии по сумо в Токио

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- Назгуль Абдыразакова
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В Токио сотрудник Государственной таможенной службы майор таможенной службы Алмаз Эргешов завоевал серебро чемпионата Азии по борьбе сумо в весовой категории свыше 115 килограмм. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в командном первенстве среди 8 стран Азии, Алмаз Эргешов также выступал в команде Кыргызстана, которая после победы над командами Ирана и Тайбэй (Тайвань), вышла в финал и встретилась с командой Японии. Уступив законодателям сумо, команда КР заняла второе место и завоевала серебро чемпионата. В общем зачете Алмаз Эргешов завоевал две серебрянных медали.

"Алмаз Эргешов регулярно участвует в национальных и международных соревнованиях. Он является пятикратным чемпионом Кыргызстана, трехкратным призером Азии и многих международных соревнований по борьбе сумо", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/432934
Теги:
ГТС, чемпионат, Япония, Кыргызстан, Соревнования
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