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Путин прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс, один путь"

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Президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В Пекине российский лидер пробудет два дня - 17 и 18 октября, сообщает ТАСС.

Рабочий график российского президента весьма насыщенный. Первый день своего визита Путин по большей части посвятит двусторонним встречам с коллегами, также принимающими участие в III Международном форуме "Один пояс - один путь". Запланированы переговоры с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьер-министром Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом и президентом Лаосской Народно-Демократической республики Тхонглуном Сисулитом.

Помимо этого, российский лидер во вторник примет участие в церемонии официальной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и его женой Пэн Лиюань глав делегаций - участников форума "Один пояс - один путь".

Основные мероприятия форума пройдут 18 октября в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь. Путин примет участие в церемонии его открытия. Также в среду состоятся российско-китайские переговоры, после чего Путин продолжит серию двусторонних встреч на полях форума. Запланирована его беседа с главой переходного правительства, премьер-министром Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром.

В завершение визита в Китай Путин встретится с российскими журналистами и подведет итоги поездки.


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URL: https://www.vb.kg/432942
Теги:
Владимир Путин, Китай, Си Цзиньпин
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