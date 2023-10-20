Катар готов стать надежным партнером в экономическом развитии Кыргызстана

Сегодня состоялась встреча директора Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики Талантбека Иманова с экономической делегацией Катара во главе с генеральным директором Qatar Mining Company Халедом Ахмед Аль-Обейдли. Об этом сообщает пресс-служба агенства.

По ее данным, в переговорах приняли участие представители на уровне заместителей министров сельского хозяйства, энергетики, природных ресурсов, а также заместители глав Центра ГЧП и ГП "НК "Кыргыз Темир Жолу ", чтобы обсудить ряд вопросов касательно текущего двустороннего экономического и делового сотрудничества.

Директор Национального агентства Талантбек Иманов отметил, что Кыргызстан является одной из наиболее перспективных стран Центральной Азии для инвестирования. В настоящее время страна активно развивает свою экономику, создавая благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций.

Катарской стороне были предложены инвестиционные проекты по ключевым отраслям таким, как сельское хозяйство, разработка месторождений, гидроэнергетика, туризм, транспортная логистика.

Сельское хозяйство является ключевой отраслью экономики Кыргызстана. Инвесторам предложено вкладывать средства в различные сегменты, такие как производство зерна, мясо-молочная продукция, выращивание овощей и фруктов.

В Кыргызстане имеются месторождения золота, меди, урана, редких металлов и других полезных ископаемых, которые могут быть добыты и использованы для производства различных продуктов.

Страна обладает огромным потенциалом гидроэнергетики, благодаря наличию горных рек и озер.

Туризм является одним из самых динамично развивающихся секторов экономики страны. Существует возможность инвестировать в строительство пятизвёздочных отелей и развитие транспортной сети.

По итогам встречи, стороны выразили намерение активно сотрудничать на регулярной основе по вопросам реализации инвестиционных проектов, направленных на стимулирование устойчивого экономического роста.

Справочно:

Компания Qatar Mining Company (QM), полностью принадлежащая государству Катар, была создана в 2010 году для осуществления целевых инвестиций, увеличивающих стоимость государства Катар за счет партнерства и инвестиций в горно-металлургический сектор.

Ooredoo QSC - катарская транснациональная телекоммуникационная компания со штаб-квартирой в Дохе. Ooredoo предоставляет услуги мобильной, беспроводной, проводной связи и контент-услуги, занимая долю рынка на внутреннем и международном телекоммуникационных рынках, а также на рынках бизнеса (корпорации и частные лица) и жилья.

Hassad Food - инвестиционное подразделение Катарского инвестиционного управления, специализирующееся в области сельского хозяйства.

Nebras Power - глобальная инвестиционная компания, созданная для использования инвестиционных возможностей, возникающих в связи с постоянным ростом спроса на электроэнергию и воду во всем мире.

Katara Hospitality, ранее известная как Qatar National Hotels Company, - крупнейший владелец, застройщик и оператор гостиниц в Катаре. Принадлежит государству. По состоянию на 2016 г. компания владеет объектами в Катаре, Египте, Марокко, Великобритании, Франции, Италии, Сингапуре, Нидерландах, США, Швейцарии, Испании и Таиланде. В середине 2019 г. портфель компании насчитывал 40 отелей.