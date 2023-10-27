Кубок мэра: определились победители по настольному теннису

В Бишкеке проходят соревнования за Кубок мэра среди структурных подразделений, районных администраций и Бишкекского городского Кенеша. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным,

в специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва по национальным и настольным видам спорта прошли соревнования по настольному теннису.

В турнире приняли участие 11 сборных команд. В итоге проведенных игр первые три места заняли команды:

I место – команда МП "Бишкексвет";

II место – команда МП "Бишкекглавархитектура";

III место – команда ПЭУ "Бишкекводоканал".

Отметим, соревнования проходят по 8 видам спорта: мини-футбол, волейбол, настольный теннис, бильярдный спорт, шахматы, дартс, плавание и аркан тартыш.