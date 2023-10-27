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Кубок мэра: определились победители по настольному теннису

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В Бишкеке проходят соревнования за Кубок мэра среди структурных подразделений, районных администраций и Бишкекского городского Кенеша. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным,

в специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва по национальным и настольным видам спорта прошли соревнования по настольному теннису.

В турнире приняли участие 11 сборных команд. В итоге проведенных игр первые три места заняли команды:

I место – команда МП "Бишкексвет";

II место – команда МП "Бишкекглавархитектура";

III место – команда ПЭУ "Бишкекводоканал".

Отметим, соревнования проходят по 8 видам спорта: мини-футбол, волейбол, настольный теннис, бильярдный спорт, шахматы, дартс, плавание и аркан тартыш.


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URL: https://www.vb.kg/433132
Теги:
кубок, Бишкек, мэр, Соревнования
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