Кубок мэра: определились победители по настольному теннису

В Бишкеке проходят соревнования за Кубок мэра среди структурных подразделений, районных администраций и Бишкекского городского Кенеша. Об этом сообщает столичный муниципалитет.
По его данным,
в специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва по национальным и настольным видам спорта прошли соревнования по настольному теннису.
В турнире приняли участие 11 сборных команд. В итоге проведенных игр первые три места заняли команды:
I место – команда МП "Бишкексвет";
II место – команда МП "Бишкекглавархитектура";
III место – команда ПЭУ "Бишкекводоканал".
Отметим, соревнования проходят по 8 видам спорта: мини-футбол, волейбол, настольный теннис, бильярдный спорт, шахматы, дартс, плавание и аркан тартыш.