Акыйкатчы взяла под личный контроль дело пострадавшей семиклассницы

Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева взяла под личный контроль вопиющий инцидент - кейс семиклассницы, которую нашли связанной на улице. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчы.

"Акыйкатчы обращается к руководителям государственных органов с требованиями обеспечить защиту прав девочки и принять все необходимые меры по задержанию виновных лиц.

Сотрудницы Института Омбудсмена посетили пострадавшую девочку. Мать девочки рассказала подробности данного преступления.

Со слов матери, девочку, связанную и со спущенным нижним бельем, нашла на улице пожилая пара, соседи. Они увидела, что на улице лежит девочка лицом вниз, со связанными руками и ногами. Во рту была тряпка. Пожилая женщина подошла к девочке, нащупала пульс и вытащила тряпку изо рта. Далее были вызваны сотрудники милиции.

По словам матери, девочка вышла из дома, чтобы выкинуть мусор, и увидела на улице стоящих молодых людей. У них она спросила о брате, которого мать пошла искать. Те ответили что не видели. Девочка развернулась и пошла домой, но в этот момент ее кто-то ударил по голове, после чего она потеряла сознание. Пришла в себя, только когда у нее изо рта вытащили кляп.

Девочке необходима моральная поддержка и психологическая помощь.

Мать пострадавшей обратилась к Омбудсмену с просьбой защитить права дочери.

Акыйкатчы на основании заявления направила соответствующим государственным органам обращение с требованием обеспечить защиту прав девочки.

Акыйкатчы призывает правоохранительные органы и органы прокуратуры обеспечить соблюдение прав ребенка".