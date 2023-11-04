Кыргызстан три года без революций

И не только без революций, но и без прочих серьезных социальных потрясений. Все возможные события такого рода прошли анонсами: там задержали группу товарищей, готовившую массовые беспорядки, здесь обезвредили террористов, еще где-то вовремя свернули митинг с призывами к очередному перевороту…

Нынешней власти в целом удается поддерживать в стране стабильность и порядок. Садыр Жапаров, пожалуй, как никто из его предшественников, понимает: каждый переворот значит для Кыргызстана откат на много лет назад. А он стремится к построению развитого и процветающего государства, поэтому и он, и председатель ГКНБ держат, как говорится, руку на пульсе, пресекая малейшие попытки "оппозиции" раскачать ситуацию.

Разговоры о том, что Жапаров и Ташиев, опасаясь быть свергнутыми, избавились от оппозиции, не имеют под собой почвы. Кыргызская оппозиции избавилась от себя сама, без постороннего вмешательства. Она сама себя изжила, и уже не надо быть политологом-аналитиком, чтобы увидеть… Точнее, не увидеть на кыргызской политической арене ни одного более-менее достойного кандидата на высший государственный пост.

Для процветания стране нужно многое. Во-первых, та самая внешняя и внутренняя стабильность, которая наконец-то достигнута и вряд ли будет порушена в ближайшее время. Руководство страны постаралось навести в этом смысле порядок не только в самом Кыргызстане, но и на его границах. Решены спорные вопросы с Узбекистаном, еще чуть-чуть – и исчезнет перманентная угроза с таджикской стороны. Кыргызская Республика окажется не в окружении потенциальных врагов, от которых в любой момент может "прилететь", а среди партнеров и союзников. На новый уровень вышли отношения Кыргызстана и России – страны активно взаимодействуют в разных форматах. Развивается разностороннее сотрудничество с Китаем, что тоже явно идет на пользу нашей республике.

Во-вторых, нужны инвестиции. И их привлечением президент тоже активно (и успешно) занимается.

В-третьих (и это неизбежно вытекает из первых двух пунктов), необходимо создать в Кыргызстане для потенциальных инвесторов безопасную "среду обитания". Желающие вести здесь бизнес и вкладывать хорошие деньги должны быть уверены, что бизнесу в Кыргызстане ничего не угрожает. Что не явится в определенный момент некий "смотрящий" и не обложит тебя данью. И что этому смотрящему не станут потворствовать чиновники, которые с ним в доле и фактически мало чем от него отличаются.

До недавнего времени так и было. В Кыргызстане существовало два государства, одно из которых – теневое, бандитское, но более могущественное и, казалось, непобедимое. Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев смогли переломить эту нездоровую ситуацию, четко дав понять: ворам в законе и вне закона ловить здесь больше нечего. Генерал Ташиев планомерно и целенаправленно очищает страну от криминала и сросшейся с ним политической "элиты".

Кыргызстан строится и расширяется – во всех смыслах. Растет и ширится его влияние на международной сцене. К Кыргызстану прислушиваются и присматриваются, с ним считаются. А если говорить о внутреннем росте, то – впервые за годы независимости – президент доводит до логического конца буквально все начинания. Все проекты, даже те, которые изначально выглядят как прожекты, успешно реализуются. И строительство дорог, и развитие прочей инфраструктуры в Джалал-Абадской области, и недавняя поездка Жапарова и Ташиева в Джалал-Абад – яркий показатель: не за горами то время, когда юг Кыргызстана сравняется с севером, а кое в чем его и перегонит. Джалал-Абад в будущем станет важнейшим железнодорожным узлом на пути Китай – Кыргызстан – Узбекистан и далее.

Кыргызстан пребывает сейчас в интересном моменте: каждый, кто "наверху", находится на своем месте и занимается своим делом. В действительности это нормально и естественно, но интересным кажется потому, что для нашей непредсказуемой страны это казалось нехарактерным. Помимо этого, президент окружает себя хорошими исполнителями. И это тоже для нас в новинку и в диковинку: мы привыкли считать, что Кыргызстан – страна начальников, в которой просто некому исполнять начальственные указания.

Три года без революций. Зато эволюция – поступательное мирное движение к лучшей жизни – заметно идет. И так же постепенно, поступательно уничтожаются причины и предпосылки для новых революций.