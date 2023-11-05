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В Кыргызстане строится первый бондовый склад на территории СЭЗ "Нарын"

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На территории СЭЗ "Нарын" строится первый бондовый склад, который станет важным шагом для развития региона и привлечения инвестиций в Нарынскую область. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по инвестициям при Президенте КР.

На встрече, состоявшейся между заместителем директора Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики Нурадилом Баясовом, президентом ассоциации "GuangDong Logistics Profession Association" г-ном Ма Жэньхуном и генеральным директором Guangzhou Flyt Logistic Limited г-ном Чжу Цзэвэнем, были обсуждены вопросы строительства бондовых складов на территории СЭЗ "Нарын".

В рамках этой инициативы китайские инвесторы совместно с субъектом СЭЗ "Нарын" ОсОО "Кара-Булак" ведут работу по строительству бондового склада в Ат-Башинском районе Нарынской области.

В будущем планируется рассмотреть и другие проекты, включая создание онлайн-платформы для электронной коммерции и строительство авторынка на территории СЭЗ "Нарын". Также будет рассмотрен проект по экспорту сельско-хозяйственной продукции Кыргызской Республики в Китай.

Примечание: Постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 22 марта 2023 года № 149 был принят "Порядок перемещения товаров на территории СЭЗ "Нарын", что создает благоприятные условия для инвесторов на территории свободной экономической зоны в Нарынской области.


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URL: https://www.vb.kg/433283
Теги:
инвестиции, Китай, Нарынская область, Кыргызстан
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