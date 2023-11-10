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Институт Акыйкатчы запустил новую версию официального сайта

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Институт акыйкатчы (омбудсмена) КР запустил новую версию официального сайта - ombudsman.kg. Техническую поддержку для разработки сайта оказал Европейский союз в рамках проекта "Верховенство права в КР. Фаза-2". Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчы.

Новый официальный сайт разработан совместно со специалистами проекта Евросоюза и пресс-службой Института Омбудсмена.

Из новшеств: изменился дизайн официального сайта - он стал более приятным для восприятия, лаконичным, современным и дружелюбным к пользователю.

Информация подается более структурировано и понятно.

Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева отметила, что на новом сайте предусмотрены возможности для онлайн-обращения граждан.

"В частности, на сайте есть интернет-приемная, куда заявители могут отправить свои обращения.

Также есть множество разделов, в которых описывается, как поступить в случае нарушения тех или иных прав граждан.

Отдельными блоками выделены права уязвимых слоев населения. В каждом блоке пошагово расписывается, что следует предпринять, если нарушаются права, и у кого какие права есть согласно национальному законодательству", - отметила омбудсмен.

Также на сайте предусмотрена рубрика вопросов и ответов. Здесь вы найдете все ответы на часто задаваемые вопросы о деятельности института.

Кроме этого, новый сайт представлен в мультимедийном формате. Информация о полномочных представительствах размещена на интерактивной карте Кыргызстана. Такой вариант подачи очень удобен и легко воспринимается.

Информация на сайте размещена на трех языках: кыргызском, английском русском, а также есть версия для слабовидящих.

Сайт адаптирован под мобильные устройства, что делает его еще более удобным для пользователя.


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URL: https://www.vb.kg/433359
Теги:
Интернет, Кыргызстан, акыйкатчы
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