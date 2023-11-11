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Соцфонд КР прекратил финансирование мероприятий по оздоровлению трудящихся

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Соцфонд КР прекратил финансирование мероприятий по оздоровлению трудящихся, в связи с чем более 10 тысяч кыргызстанцев не могут получить санаторно-курортное лечение. Об этом сообщает

Председатель ЦК Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана Эльдар Таджибаев.

"Согласно законодательству Кыргызстана функции сбора, аккумуляции и своевременной передачи средств фонда оздоровления трудящихся Федерации профсоюзов Кыргызстана (ФПК) относятся к Социальному фонду Кыргызской Республики.

Федерация, являясь распорядителем этого фонда, после получения средств от Соцфонда, направляет эти средства в санатории, профилактории и детские оздоровительные центры, за что получает соответствующие путевки. Далее путевки на санаторно-курортное лечение и отдых через отраслевые и региональные объединения профсоюзов распределяются между трудящимися.

С сентября 2023 года Соцфонд КР в одностороннем порядке по неизвестным причинам прекратил перечисление этих средств Федерации.

В профсоюзы поступают многочисленные обращения от трудящихся с просьбой выделить путевки. Большинство работников имеют рекомендации медицинских учреждений о необходимости санаторно-курортного лечения и нуждаются в срочном оздоровлении.

Если средства не будут перечислены для использования по целевому назначению, они просто останутся неосвоенными, а тысячи людей неоздоровленными.

Федерация профсоюзов Кыргызстана требует от Социального фонда КР срочного возобновления финансирования оздоровительных мероприятий", - говорится в сообщении Таджибаева.


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URL: https://www.vb.kg/433387
Теги:
профсоюзы, Кыргызстан, Социальный фонд
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