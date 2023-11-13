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Омбудсмен КР и посол Великобритании провели переговоры

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Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева и посол Великобритании Николас Боулер провели переговоры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере обеспечения прав и свобод человека согласно общепризнанных принципов и международного права.

Акыйкатчы и посол Великобритании согласились о важности оперативного совместного реагирования в случае нарушения прав граждан КР в Великобритании и граждан Великобритании в КР.

"Я надеюсь, что совместными усилиями мы сможем достигнуть высоких целей в области прав и свобод человека. В настоящее время много наших граждан выезжают в Великобританию на сезонные работы. Защита их прав - приоритетное направление Института омбудсмена. Именно совместно наши усилия помогут гражданам КР в случае их нарушения прав.

Институтом Омбудсмена КР ведется интенсивная работа по защите прав граждан за пределами страны, усиливается сотрудничество с правозащитными институтами других стран для оперативного решения совместных задач, ведь права человека не имеют границ. Также будем рады сотрудничеству с Институтом по защите прав человека Соединенного Королевства", - отметила Акыйкатчы.

Николас Боулер озвучил, что в Великобритании готовится проект по защите трудовых мигрантов из Кыргызстана.

"По нашей статистике для трудовых мигрантов из Кыргызстана предусмотрены 20% из всех квот, действующих для сезонных работ в Великобритании.

Если говорить в цифрах, то в этом году на сезонных работах трудились от 8 до 10 тысяч граждан Кыргызстана, которые вносят свой вклад в продовольственную безопасность Великобритании. Защита прав граждан Кыргызстана в Великобритании очень важна. Чтобы эта схема работала четко, планируется запуск проекта по защите прав трудовых мигрантов из Кыргызстана", - сказал посол.


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URL: https://www.vb.kg/433432
Теги:
Великобритания, Кыргызстан, акыйкатчы
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