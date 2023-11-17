Акыйкатчы взяла под контроль кейс о ребенке, оставленного матерью в мусорке

Акыйкатчы (Омбудсмен) Джамиля Джаманбаева взяла под личный контроль кейс о новорожденном ребенке, оставленном матерью в мусорном баке, сообщает пресс-служба акыйкатчы. .

"Сразу после публикации в СМИ сообщения о найденном в мусорном баке младенце Акыйкатчы поручила сотрудникам института обеспечить защиту прав ребенка.

Сотрудники отдела по защите прав детей, женщин и семьи Института Омбудсмена получили данные от соответствующих государственных служб о состоянии ребенка. По данным медиков, мальчик получает лечение в одном из роддомов, находится под наблюдением врачей.

Кроме этого, сотрудники Института Омбудсмена посетили СИЗО-1, чтобы ознакомится с условиями содержания задержанной А.С. Однако в тот момент ее перевели в больницу, в связи с необходимостью проведения операции.

В больнице сотрудники института провели с ней беседу.

Она рассказала свою версию случившегося. По словам девушки, родила она сама, дома. От родителей свою беременность скрывала. По ее словам, она испугалась и в стрессовом состоянии оставила ребенка в мусорном баке.

Девушка не захотела рассказывать об отце ребенка. Хотя и озвучила, что знает, кто отец ребенка.

"Я просто испугалась. От своего ребенка не отказываюсь. Я никому его не отдам. Мои родители меня простили и сами хотят взять опекунство над моим сыном", - рассказала девушка.

Бишкекский городской суд своим решением от 14 ноября отпустил А. С. под подписку о невыезде.

Акыйкатчы призывает государственные органы обеспечить соблюдение прав ребенка".