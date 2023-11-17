Ташиев: Кыргызы никогда не станут арабами

Появляются религиозно-экстремистские организации, которые пытаются свернуть в другую сторону мысли, традиции, обычаи общества. Надо усилить борьбу с этим, заявил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на открытии нового здания управления госкомитета по Чуйской области, передает СМИ.

"Это наше будущее, это будущее нашего государства. Если кыргыз родился кыргызом, у него есть свои традиции. У кыргыза есть своя религия Ислам. У кыргыза есть свои традиции, обычаи, порядки и свое будущее. Сохранение этого будущего - в наших руках", - сказал он.

По его словам, в городах и селах придумывают новые, измененные, неправильно истолкованные правила и требования, отличающиеся от традиционного Ислама, носят разную одежда, которая идет вопреки обществу, меняют внешний вид.

"Надо сказать открыто. Все кыргызы были аккуратными, никто не носил балахоны. Не было такого, чтобы 25-30-летние молодые люди отпускали бороды до пояса. Никто не запрещает вам отпускать бороды, отпускайте, но по правилам. Носите платки, одевайтесь красиво. Но не приносите нам обычаи и традиции других народов и течений", - обратился Ташиев.

Он сказал, что в мире есть более 200 разных стран. Есть Саудовская Аравия, Катар Турция, Россия, Казахстан… И есть Кыргызстан. "Кыргызы жили по своим традициям. У нас есть свои обычаи, своя история. Мы должны их сохранить и передать потомкам. Мы, кыргызы, никогда не станем арабами. Мы, кыргызы, никогда не станем русскими. Кыргызы останутся кыргызами. Этот вопрос надо довести до конца. Надо проконтролировать это", - сказал он.

Глава ГКНБ отметил, что увеличилось количество тех, "кто учит плохому молодое поколение". Нужно усилить работу в этом направлении и уберечь молодежь от разных экстремистских организаций.

"Нельзя оставлять просто так миссионеров, которые ругают школы, поносят медицинские требования, не одобряют государственную политику. На местах ходят миссионеры, которые говорят, что не нужно обращаться к медикам, не нужно ходить в школы, затемняют свои дома, убирают телевизоры. Есть те, кто перенял эти плохие обычаи. Рассмотрите всех, каждый дом, каждое село. Не должно быть таких проявлений. Если не хотят подчиняться, мы привлечем их к ответственности на законных основаниях", - заявил Камчыбек Ташиев.

"После моих слов многие могут сказать, что я против религии. Это не так. Мы наоборот поддерживаем религию, поддерживаем Ислам. Мы мусульмане и мы готовы развивать религию. Лично я как глава ГКНБ строю мечети, открываю медресе, помогаю молдо, имамам, молодежи, которая хочет быть в Исламе. Это все любовь к Исламу. Это понятие, что Ислам полезен государству и обществу. Но много тех, кто сворачивает в другое русло", - добавил он.