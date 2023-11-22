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Акыйкатчы взяла под контроль кейс ребенка, брошенного в "Арча-Бешике"

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Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева взяла под личный контроль кейс новорожденного ребенка, оставленного у ворот дома в жилмассиве "Арча-Бешик". Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчы.

Акыйкатчы сразу же после получения сообщения об оставленном на улице ночью младенце поручила сотрудникам Института Акыйкатчы обеспечить защиту прав ребенка согласно мандату.

Сотрудницы института посетили один из роддомов, куда был госпитализирован ребенок после обнаружения.

По информации, полученной от главного врача, 19 ноября в 23.05 в приемное отделение сотрудниками милиции был доставлен сильно замерзший новорожденный ребенок.

У ребенка диагностирована бронхопневмония. Сейчас он находится в реанимации под наблюдением врачей, в программу лечения включили антибиотики. Сотрудники института постоянно поддерживают связь с главным врачом роддома.

Кроме этого, 20 и 21 ноября сотрудницы Института Омбудсмена посетили ИВС УВД Ленинского района города Бишкека, чтобы провести беседу задержанной Ж. С. - матерью ребенка.

20 ноября в УВД провели допрос задержанной. Ж. С. инкриминируют статьи 37-125 УК КР.

21 ноября при повторном посещении ИВС УВД сотрудницами Института Акыйкатчы она рассказала, при каких обстоятельствах проходили роды.

По ее словам, роды прошли в домашних условиях, родители не знали о ее беременности. Отца ребенка она знает, он находится в местах лишения свободы.

На условия содержания не жаловалась, в камере она содержится вместе с двумя другими женщинами.

По словам Ж. С., все необходимые предметы женской гигиены имеются. Ее осмотрели врачи, проведены необходимые медицинские процедуры. Задержанной предоставлен государственный адвокат.

В сообщении УВД Ленинского района говорится, что 19 ноября 2023 года Ж. С., 2003 года рождения, родила в домашних условиях. После чего новорожденный был оставлен в полиэтиленовом пакете в коробке у ворот одного из домов в жилмассиве "Арча-Бешик".

Следствием назначены соответствующие экспертизы.

Акыйкатчы призывает государственные органы обеспечить защиту прав ребенка.


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URL: https://www.vb.kg/433644
Теги:
Бишкек, акыйкатчы
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