В Бишкеке мужчина украл кошелек с деньгами

В Бишкеке по горячим следам задержан подозреваемый в совершении кражи. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского района.

По ее данным, 13 ноября в милицию обратилась гражданка Р.А. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в указанный день находясь в одном из маршрутных такси по улице И.Ахунбаева, тайно похитили из сумки кошелек с денежными средствами в сумме 12 тысяч 985 сом. После чего скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 (кража) УК КР.

По горячим следам задержан гражданин А.Т., 1988 года рождения. По решению суда мужчина заключен под стражу на два месяца.

В настоящее время расследование продолжается.