Акылбек Жапаров: В КР начнется работа по внедрению английского права

"Если на сегодняшний день движущими силами экономики являются государственные расходы и потребление, то в дальнейшем этими драйверами будут чистый экспорт и инвестиции" - сказал Председатель Кабинета Министров-Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров в ходе рассмотрения на заседании Жогорку Кенеша Кыргызской Республики отчета по исполнению республиканского бюджета за 2022 год и внесения изменений в бюджет за 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

По его словам, для активизации экспортной политики был создан Центр продвижения экспорта. В настоящее время строятся логистические центры. Говоря о том, что Кыргызстан готов стать центром евразийской торговли и региональным логистическим центром для сбора, хранения, сортировки и отправки экспортоориентированных товаров в третьи страны, Председатель Кабинета Министров отметил, что "следующим драйвером в экономике будут инвестиции" или "каждый гражданин - инвестор!".

Акылбек Жапаров продолжил, что в этом направлении будут введены дополнительные стимулы для выхода малого и среднего бизнеса на фондовый рынок. Он также заявил, что начнется работа по внедрению еще одного инструмента привлечения инвесторов – английского права.

"Переход на эту особую правовую систему создаст условия для того, чтобы стать центром финансово-экономических операций в регионе. Следовательно, приток инвестиций увеличится. Это необходимый шаг, и мы его сделаем", - сказал он.

Глава Кабинета Министров также отметил, что в настоящее время электронная коммерция является трендом, и подчеркнул, что Кыргызская Республика, не оставшись в стороне, продолжает активную работу по трансграничной электронной торговле и созданию электронных маркетплейсов.

"Государственное предприятие "Кыргыз почтасы" открыло филиал в городе Кашгар, для почтовых курьерских отправлений вводится маршрут Ашхабад-Ташкент-Ош-Кашгар", - сказал Акылбек Жапаров