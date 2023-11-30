В Бишкеке мужчина обещал умножить 68 тысяч долларов и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 29 ноября 2023 года гражданин Ж.А. обратился в милицию с просьбой предпринять меры в отношении гражданина Р.Н., который 27 ноября 2023 года под предлогом умножения денег завладел 68 тысячами долларов и скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) УК Кыргызской Республики.

При проведении следственных действия и оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин Р.Н. 1995 года рождения, который был водворен в ИВС.

На данный момент сотрудниками милиции установлена его причастность к совершению 4 аналогичных преступлений.