Дамира Долоталиева: Цепная реакция пошла с рынка "Кара-Суу"

Председатель ЦК профсоюза торговли КР Дамира Долоталиева прокомментировала митинги торговцев рынков против введения ККМ. По ее словам, цепная реакция пошла именно с рынка "Кара-Суу", которая дала толчок тому, что предприниматели других рынков вышли на улицу.

"А все почему? Да потому что в Кара-Суу была плохо проделана разъяснительная работа среди предпринимателей. К примеру, полтора года назад предприниматели с Дордоя также вышли на митинг против нововведений. Мы выслушали недовольных, создали рабочую группу. Путем долгих обсуждений благодаря Акылбеку Усенбековичу удалось ввести особый налоговый режим.

Очень большую работу провела Ассоциация Дордой совместно с профсоюзом предпринимателей рынка и налоговой службой. Каждый день проходили по 3-4 собрания и отдельно для предпринимателей мы проводили разъяснительные работы. В итоге путем долгих переговоров нам удалось добиться определенных преференций для наших предпринимателей", - сказала Долоталиева.

Что же касается введения ККМ, то налоговой службе следовало подготовить таких сотрудников, которые смогли бы ответить на все вопросы торговцев, уверена глава профсоюза.

"Ведь у предпринимателей, особенно, в регионах много вопросов, связанных с налоговыми нововведениями. Многие из них даже не знают как с компьютером работать, не то что заполнять электронные отчеты. Нужно было именно в этом направлении усилить работу, о чем мы неоднократно говорили. Нужно было каждому предпринимателю все индивидуально разъяснять, а не отделываться общими публикациями в СМИ.

Помимо этого, масла в огонь подливает тот факт, что у нас сильно упала торговля. Мы уже не можем конкурировать с теми же Казахстаном и Узбекистаном и связано это с введением безвизового режима с Китаем. Опять же в Узбекистане, к примеру, стали хорошо поддерживать предпринимателей вплоть до выдачи беспроцентных кредитов. Это же касается и их швейников, которые мало того, что могут без визы ездить в Китай, так еще немалые преференции получили от своего государства. Наши предприниматели постоянно приводят примеры из соседних республик, так как каждый из них хочет работать в своей стране, никуда не уезжать, а для этого надо, чтобы государство начало к ним прислушиваться.

Поэтому я бы посоветовала правительству, чтобы на рынке были не 1-2 сотрудника налоговой для разъяснительных работ, а целая бригада. Мы предоставим кабинеты всем им, и они каждому предпринимателю индивидуально все смогут объяснить.

Нужно, чтобы Минэкономики и правительство, в целом, подумали, что еще можно сделать, чтобы облегчить, к примеру, условия для тех же швейников. Кыргызстан должен остаться швейной страной, но если все станется по-прежнему, то нас превзойдут соседние республики. Все к этому и идет", - подытожила она.