Детский сад как мина, заложенная под государство

Источники в Минобрнауки Кыргызстана сообщают, что ведомство прекращает лицензирование частных дошкольных учреждений (детских садов), контроль воспитательных и обучающих программ. При этом известно, что для новых "бесконтрольных" детсадов будут выделяться специальные земельные участки. И эта политика уже в ближайшие годы начнет подтачивать основы общества и государственности Кыргызстана.

Идею не лицензировать частные детсады предложила группа депутатов, среди которых был Жанар Акаев. По его словам, этот шаг поможет улучшить экономику в стране и решить проблему дефицита дошкольных учреждений.

"...Мы предлагаем отменить лицензии для открытия детских садов, чтобы дошкольным образованием охватить больше детей. Стране не хватает около 1 800 детских садов. Сейчас 76% детей не посещают детские сады. Если дети будут пристроены, то и родители смогут работать, это улучшит и экономику. Со временем, когда садов станет больше, можно вернуть лицензии", - цитирует депутата "Азаттык".

Буквально в апреле с.г. стало известно, что правительство Кыргызстана в рамках программы "Правительственные акселераторы" поощряет открытие частных детских садов даже в квартирах. "Без получения лицензии, образования юрлица и большого нежилого помещения. В частном доме можно будет принимать до 25 детей, в многоквартирных домах на 1-м этаже - до 10" – сказала на пресс-конференции уполномоченная по правам ребенка Асель Чынбаева.

Но уже сейчас с частными детсадами связана масса неприятных историй. В Оше родители жаловались, что воспитанницу били и кололи иглой за нежелание спать, в Бишкеке родители обвиняли воспитателей в появлении синяков у детей, в другом дошкольном заведении на Жантошева/Байтика Баатыра родители нашли у ребенка следы укусов. Если окончательно "отпустить" работу частных садов, то какими эти дети выйдут из их стен?

Кыргызская идентичность или...?

Опасно и то, что люди без каких-либо специальных знаний по детской психологии и педагогике воспитывают детей, дают им базовые знания о мире. Отсутствие же программы в частном детском саду чревато тем, что многие воспитатели будут "учить" на свой лад.

Старожилам образования памятна история 2000-х годов, когда в узбекских школах Оша в младших классах учили по учебникам из Узбекистана, и дети искренне пребывали в убеждении, что их президента зовут Ислам Каримов, а живут они в Узбекистане. Такая "образовательная политика" способствовала разделению общества по национальным "квартирам" и этническому конфликту 2010 года.

В 2010-е аналогичный скандал разразился в таджикских школах на юге, где дети изучали историю по учебникам из Таджикистана, изданным при поддержке "Фонда Сороса". Естественно, книги отражали чуждый Кыргызстану взгляд на историю и пограничные вопросы.

Порой в частных детсадах можно встретить совсем странные "воспитательные приемы". В Кадамжайском районе Баткенской области дети в 2022 году под руководством педагога "играли в хадж", а сооружение в середине игровой комнаты изображало Каабу, что неуместно и по светским, и по религиозным правилам. А в городе Семей в соседнем Казахстане дошколята разыгрывали сценку допроса и расстрела, якобы, в целях патриотического воспитания.

Информированный источник, близкий к Минобрнауки КР, говорит о том, что новые "бесконтрольные" детсады будут открываться в расчете на детей от смешанных пар кыргызских женщин и иностранцев, которых хотят воспитывать в иной культуре. "Их детей будут воспитывать в духе той культуры, и они будут дальше двигать их интересы" – предполагает источник и указывает на интерес к таким проектам жен граждан арабских стран, Китая и Пакистана.

Система бесконтрольных частных детсадов создает условия для закрепление обособленных этнических анклавов, в том числе пакистанцев, арабов или иных групп, живущих в стране только в первом поколении. Они будут воспитывать детей по собственным стандартам без учета традиций и правил Кыргызстана, причем с полного и официального решения властей, отказавшихся от контроля.

Благими намерениями...

Точно известно, что к проекту частных детсадов уже проявили интерес американцы и британцы, готовые открывать их за свой счёт. Ещё в 2021 году USAID с Фондом Ага Хана (штаб-квартира в Лондоне) стали проводить бизнес-акселераторы, где можно было побороться за 50 тысяч долларов, предназначенных для развития своего бизнеса. В 2023 году стало известно, что женщины–предприниматели получили 2,8 млн сомов на открытие частных детских садов, а также прошли курс обучения от американцев.

Важное замечание: госдепартамент США курирует деятельность USAID, а оно само активно помогает американским спецслужбам. По словам бывшего директора USAID Джона Гиллигана, агентство "служило своего рода аспирантурой для агентов ЦРУ", и "во многие офисы USAID сверху донизу проникли люди из ЦРУ". Гиллиган добавил, что "идея заключалась в том, чтобы внедрить оперативников во все виды деятельности, которые мы вели за границей; правительственные, волонтерские, религиозные, всякого рода".

Напомним, USAID спонсировал "арабскую весну" на Ближнем Востоке и украинский "майдан".

Фонд Ага Хана – организация, созданная главой мировой общины исмаилитов Ага Ханом IV. Аналитики Института международных политических и экономических стратегий отмечают, что "Ага Хан является давним доверенным клиентом британской разведки МИ-6" и даже в Гарвардский университет смог поступить лишь "по протекции МИ-6".

Получается, что вроде бы благими намерениями дорога в очередной раз выложена в ад. Понятно, что детсадов не хватает, но к чему приведет воспитание под контролем иностранных политиков и разведок кыргызских детей самого нежного возраста – дошколят?

Минобрнауки Кыргызстана не первый раз подвергают критике за идеи, чреватые проблемами для безопасности страны. Так, идею министра закрыть русскоязычные классы в сельских школах публично раскритиковал даже секретарь Совбеза Марат Иманкулов, заявив, что "это ее частное мнение, связанное с прошлыми местами работы", видимо, имея в виду многолетнюю деятельность в неправительственном секторе.

Просто представьте, к каким последствиям может привести необдуманная политика в сфере дошкольного образования? Через 15-20 лет эти ребята войдут во взрослую жизнь с идеями, принципами и установками, которые им привили в самом раннем возрасте. Они выйдут на улицы, рабочие места и избирательные участки. И они будут чужими друг другу из-за разницы в воспитании.

Можно, конечно, надеяться, что впереди еще школьные годы, где всех приведут в порядок. Но в школах тоже часто переполнены классы. Не станет ли это поводом и их передать в бесконтрольное управление частным и не очень частным лицам?

Автор: Полина Беккер