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"Аудит-Финучет" от имени ГКНБ КР вымогала 500 тысяч сомов

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Аудиторская компания "Аудит-Финучет" от имени ГКНБ КР вымогала денежные средства в размере 500 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В рамках зарегистрированного в АИС ЖУИ материала по факту занижения суммы арендных плат муниципальной собственности сотрудниками Управления муниципальной собственности мэрии города Ош, со стороны ГКНБ КР проводится доследованная проверка. В этой связи для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности данной организации был заключен договор с аудиторской компанией "Аудит-Финучет" в лице руководителя Ж.З.А. и его специалиста Б.Н.С.

В процессе проводимых соответствующих мероприятий, получены данные о том, что проверяющие финансово-хозяйственную деятельность УМС вышеотмеченные аудиторы, прикрываясь и запугивая от имени органов ГКНБ КР вымогали у руководителя ОсОО "СК "Олимп Групп" К.Д.А. денежные средства в размере 500 тысяч сомов, чтобы сокрыть факты о нарушениях в документациях.

В целях пресечения и документирования противоправной деятельности со стороны вышеотмеченных аудиторов, ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.208 ч.2 п.3 "Вымогательство" УК КР, а также установлен и задокументирован факт вымогательства со стороны аудитора, а также получения денежных средств через посредника сотрудника УМС.

В настоящее время, в рамках уголовного дела продолжаются соответствующие следственные мероприятия по установлению других лиц, причастных к совершению данного преступления", - говорится в сообщении ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/433956
Теги:
аудит, Кыргызстан, ГКНБ
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