ГКНБ раскрывает сеть по выводу денег заграницу

Задержан член ОПГ К.Асанбека - Б.Ш.С., 10.05.1972 г.р., которому 29 ноября 2023 года предъявлено обвинение в соучастии совершения преступления и в порядке ст. 96 УПК КР водворен в СИЗО ГКНБ КР до 4 января 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, установлено, что Б.Ш.С. зная о преступной деятельности К.Асанбека и получении последним денежных средств от вымогательства и осуществления поборов с предпринимателей в составе преступного сообщества, вошел в сговор с членами ОПГ К.Асанбека и на протяжении длительного времени осуществлял действия по легализации (отмыванию) преступных доходов. В частности, Б.Ш.С. занимался выводом денежных средств членов ОПГ за границу посредством использования неконтролируемых электронных кошельков для получения денежные средства. В последующем, через имеющиеся связи среди лиц, занимающихся криптовалютой, полученные средства обналичивал за границей, с получением "комиссионных процентов" от указанных переводов. Таким образом, Б.Ш.С. на протяжении длительного времени занимался выводом капитала членов ОПГ К.Асанбека за пределы КР.

Согласно полученным данным, Ш.Бахтияров на территории г.Бишкек владеет рядом объектов недвижимого имущества, которые использовались для придания правомерного вида владению, доходов, полученных преступным путем. В частности, является владельцем мебельного магазина "Saloni" (расположен по адресу: г. Бишкек, ул. Ахунбаева, д. 69, с площадью 403.2 кв.м.), мебельного магазина "Elegance" (расположен по адресу: г. Бишкек, ул. Ахунбаева, д. 71, с площадью 403.2 кв.м.), мебельного магазина "Imperator" (расположен по адресу: г. Бишкек, ул. Ахунбаева, д.73, площадью 403 кв.м.). Кроме того, владеет земельными участками, расположенными по адресам: г. Бишкек, ул. Ахунбаева, д. 68, 70, 72, общей площадью 1222 кв.м., где в настоящее время осуществляется строительство дорогостоящего объекта недвижимости.

Следует отметить, что все объекты недвижимого имущества Ш.Бахтияров зарегистрировал на своих близких родственников, в т.ч. на имя матери и сына. В частности, на имя матери Ш.Бахтиярова зарегистрированы элитная квартира (пентхаус), по адресу: г. Бишкек, ул. Орозбекова, д. 15, кв. 14, площадью 300 кв.м., элитный жилой дом по адресу: г. Бишкек, ул. Ахунбаева, д.75, площадью 406 кв.м. Также на имя сына Ш.Бахтиярова зарегистрированы дорогостоящие элитные дома, расположенные по адресу: г.Бишкек, пер.Ошский, д.47, площадью 402.0 кв.м., по адресу: г.Бишкек, ул.Рысмендеева, д.53, площадью 930.0 кв.м.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению лиц, аффилированных с ОПГ К.Асанбека и активов, нажитых преступным путем.