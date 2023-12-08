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Посол Ирана встретился с епископом Бишкекским и Кыргызстанским Савватием

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- Нина Ничипорова
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Посол Исламской Республики Иран в Бишкеке, Его Превосходительство г-н Ядегари встретился с Преосвященнейшим Савватием (Сергей Загребельный), епископом Бишкекским и Кыргызстанским. На встрече стороны отметили роль авраамических божественных религий в распространении мира и защиты угнетённых и выразили готовность к расширению совместного сотрудничества между конфессиями в целях распространения мира на глобальном уровне.

Иранская сторона заявила, что религиозные меньшинства в Иране имеют полную свободу в своих религиозных делах. Согласно иранской Конституции, и, несмотря на то, что религиозные меньшинства не достигают кворума, необходимого для присутствия их представителей в парламенте, Исламским советом за ними закреплено пять мест, и они играют свою роль в законодательстве. Говоря о преступлениях, совершенных в секторе Газа, и бомбардировках мечетей, церквей и даже больниц сионистским режимом, епископ Бишкекский и Кыргызстанский сказал, что мир узнал истинное лицо сионистского режима больше, чем раньше. Он считает, что роль Исламской Республики Иран в регионе очень важная, и поддержал действия иранской стороны по защите прав палестинского народа.

Владыка Савватий отметил, что Бишкекской и Кыргызстанской епархией отправлена гуманитарная помощь пострадавшим в секторе Газа. А также подчеркнул, что обязанностью всех божественных религий является ознакомление людей с Богом и духовными ценностями, чтобы не допустить распространения неверия и безбожия на земле. Он заявил о готовности епархии наладить диалог с иранской стороной в религиозной сфере и сотрудничество в благотворительных делах.


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URL: https://www.vb.kg/434003
Теги:
гуманитарная помощь, Иран, религия, сотрудничество, посол, церковь
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