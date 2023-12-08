В Бишкеке сотрудники акыйкатчы проводят бесплатные консультации

В Бишкеке в торговых центрах сотрудники Института акыйкатчы (омбудсмена) КР проводят правовые консультации для граждан КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, бесплатная правовая консультация для посетителей проходит в рамках Международной акции "16 дней против насилия".

Сотрудники института 6 декабря провели бесплатные консультации для посетителей ТРЦ "Бишкекпарк".

Сегодня, 7 декабря, консультации предоставляются в ТРЦ "АЮ гранд".

Завтра, 8 декабря, сотрудники института будут проводить консультации в ТРЦ "ГУМ".

В рамках трехдневного марафона по предоставлению бесплатной правовой консультации ТРЦ предоставили сотрудникам института место для размещения информационного стенда и рабочих мест.

Посетители обращаются к сотрудникам по следующим вопросам:

*Что такое Институт Акыйкатчы (Омбудсмена) КР и какую работу проводит институт в рамках своего мандата?

*Каким образом и куда они могут обратиться по вопросам землепользования, какие существуют госорганы?

*Как можно быстро оформить опеку над несовершеннолетним ребенком его бабушке и дедушке, если мать ребенка вышла замуж во второй раз?

*Как получить документы человеку, который ранее получил их только в СССР, и у него нет документа удостоверяющего личность? Он всю жизнь пас скот на джайлоо.

*Могут ли забрать земельный участок в случае неуплаты земельного налога?

*Бесплатные ли звонки на горячую линию 115? Что такое линия 115?

*Каким образом можно получить алименты, если никогда ранее их не получали? Был гражданский брак.