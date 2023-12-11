Задержаны 5 работников ГНС, ответственные за сбор налогов в ТРК "Дордой"

В ходе расследования уголовного дела установлено, что отдельные должностные лица ГНС, ответственные за администрирование налогов на территории ТРК "Дордой", в целях личного обогащения организовали коррупционную схему путем создания условий для уклонения от уплаты налогов со стороны предпринимателей, что впоследствии негативно отразилось в проведении налоговой реформы.Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, коррупционная схема процветала на протяжении 5-6 лет, а должностные лица ГНС за свои услуги получали денежное вознаграждение за каждый факт уклонения.

В результате проведенных специальных следственных действий получены достаточные доказательства для привлечения к ответственности 5 работников ГНС.

Так, в рамках досудебного производства по подозрению в совершении преступления предусмотренного ст. 337 ч.3 "Злоупотребление должностным положением" Уголовного кодекса КР должностные лица "М.А.Ч.", "Ж.А.М.", "Т.Н.Г.", "К.А.К." и один из действующих начальников Управлений налоговой службы "А.А.Б." в порядке ст. 96 Уголовно-процессуального кодекса КР задержаны и водворены в ИВС.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия по установлению других причастных должностных лиц, а также определению размера ущерба, нанесенного государству.

Справочно: На территории одного рынка ТРК "Дордой" имеется более 600 торговых мест, в то время как налоги поступали только от 400 предпринимателей.