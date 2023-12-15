Бишкекчанин под предлогом открытия бизнеса скрылся с $78 тысячами. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, 5 декабря в милицию обратился гражданин Ш.Д. с просьбой принять меры в отношении гражданина Т.Ж. который войдя в доверие под предлогом открыть совместный бизнес, завладел денежными средствами в сумме 78 тысяч долларов и скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин Т.Ж. 2002 года рождения, который был водворен в ИВС.

В настоящее время устанавливается его причастность в совершении аналогичных фактов преступлений.