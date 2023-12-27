Акыйкатчы принимает меры по защиты прав жителей Чуйской области

В Чуйской областной области акыйкатчы КР Джамиля Джаманбаева встретилась с местным населением. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, жители в основном жаловались на нарушение их прав по получению земельных наделов, а также на бездействие госорганов по спорным вопросам касательно земельных участков.

Кроме этого, жители пожаловались на нарушение прав детей при получении пособия, свидетельства о рождении и др.

Акимы и прокуроры на месте отвечали на жалобы граждан.

Житель Ысык-Атинского района призвал государственные органы решить проблемы людей, постоянно проживающих на дачных участках.

"У жителей дачных участков "Сары Жон" в Ысык-Атинском районе нарушаются все права - нет общественного транспорта, невозможно оформить прописку, а следовательно, нет доступа и к другим государственным услугам. Кроме того, они даже не могут участвовать в голосовании во время выборов. Просим содействия в получении статуса села для Сары Жон", - обратился один из мужчин на встрече.

Аким Ысык-Атинского района ответил, что данная проблема существует не только в этом районе, но и в других районах, где есть дачные участки.

"Что касается статуса села, то этот вопрос решается на государственном уровне. По вопросам транспорта - дороги дачных хозяйств узкие, поэтому решить вопрос с транспортом также не представляется возможным", - ответил аким.

Пожилая жительница села Байтика Аламудунского пожаловалась, что в селе также существует проблема с общественным транспортом.

"В наше село ездят только маршрутки. Но нам - пожилым людям, студентам - тяжело ездить на маршрутках. Поэтому просим рассмотреть возможность запустить автобусы. Мы куда только не обращались. Но автобуса все нет", - возмутилась женщина.

Руководитель аппарата полномочного представительства президента в Чуйской области заверила, что областная администрация примет меры и направит письмо соответствующим государственным органам.

Житель сельской управы "Красный Октябрь" Московского района пожаловался на нарушение его прав со стороны айыл окмоту.

"Ранее взял в аренду землю и посеял пшеницу, но мой урожай собрали другие люди. За аренду земли оплатил сельской управе и там посеял пшеницу. Но другие лица пришли и собрали урожай, потом его продали. Я до сих пор хожу, сужусь. Помогите восстановить мои права", - негодовал мужчина.

Аким Московского района ответил, что возьмет его дело под контроль и постарается решить его проблему.

"Приходите ко мне на прием, будем изучать и примем меры по восстановлению ваших прав", - заверил аким района.

Жительница села Военно-Антоновка Сокулукского района пожаловалась, что на ее земельный участок выдали "красную книгу" другому человеку.

"При составлении карты села допустили ошибку и убрали отметку, что земля принадлежит мне. Пока жаловалась и писала в Госархитектуру, другому человеку выдали "красную книгу" на мой земельный участок. Такая проблема, как выяснилось, не только у меня образовалась. Есть и другие люди, чьи данные были внесены в карту неверно. Пишем заявления обиваем пороги госоранов, но все безрезультатно. Конца и края нет, все так и остается", - возмутилась женщина.

Руководитель аппарата полномочного представительства президента в Чуйской области ответила, что возьмет дело под свой контроль и примет все меры для восстановления прав жителей данного села.

Также в ходе встречи большинство жителей пожаловались, что годами судятся за земельные участки, так как на один участок выдали "красную книгу" нескольким людям.

По данным местных органов власти, таких фактов очень много.

"И только суд может поставить точку по этим спорам. Есть моменты, когда государство возвращает такие спорные участки на свой баланс", - сообщили в ходе встречи представители местных органов власти.

Также жители Чуйской области пожаловались, что не могут реализовать свои права на получение земельных участков, так как на балансе айыл окмоту нет земель.

"По 20 и 30 гектаров земли были захвачены и потом проданы по "соткам" в частные руки лицам, которые не проживали в этих айыл окмотах. В этой связи нам не выдают земли, так как их нет уже. Поэтому требуем восстановить наши права на получение земельных участков", - возмутились жители Чуйской области.

Жительница села Васильевка Аламудунского района пожаловалась, что их родственники не могут получить свидетельство о рождении ребенка - сыну ее брата уже исполнилось 4 года.

"Ребенка воспитываю я, так как жена моего брата не может вернуться в Кыргызстан. Она уехала, когда ребенку исполнился год. Она является гражданкой соседней страны. Я хотела ребенка усыновить. Но не могу получить документы - свидетельства ребенка даже нет, несмотря на то, что ребенок родился в Кыргызстане. Отец -гражданин Кыргызстана. Обиваю пороги госоранов, но безрезультатно", - возмутилась женщина.

Жительница села Чекиш-Ата Аламудунского района попросила помочь ей защитить свои права.

По словам женщины, следователь, надев на руки ее сестры наручники, угрозой заставила взять на себя вину по одному делу.

Акыйкатчы призвала госорганы обеспечить соблюдение прав и свобод граждан.

"Жалобы жителей берем под свой контроль. Госорганы обязаны решить проблемы людей, которые пришли сегодня на встречу. В свою очередь, мы будем принимать меры, чтобы обеспечить защиту их прав", - сказала омбудсмен.