Канат Джумагазиев: В этом году область укрепила связи с инвесторами КНР

По данным Нацстаткома, в 2022 году в общем объёме поступивших инвестиций в Кыргызстан наибольший удельный вес пришёлся именно на Китай (27,1 процента). Большая часть из них вложена в Чуйскую область.

Привлекательность Чуйской области как территории для стабильного и успешного ведения бизнеса для китайских инвесторов подтверждает рост объёма вложений в местные предприятия. Несмотря на непростые кризисные времена, регион за последнее время динамично развивается и продолжает налаживать тесные взаимосвязи с китайскими партнёрами. Об этом в интервью СМИ рассказал полномочный представитель президента КР в Чуйской области Канат Джумагазиев.

- В этом году руководство Чуйской области неоднократно встречалось с китайскими партнерами. Что это были за встречи и насколько они выгодны региону?

- Да, этот год был насыщенный в плане налаживания партнерских отношений с Китаем. Началось же все с государственного визита Президента Садыра Жапарова в Китай в мае 2023 года и его встречи с Председателем КНР Си Цзиньпином, которые стали мощным стимулом для развития китайско-кыргызского сотрудничества.

Одной из основных задач Чуйской области, как центрального региона, является развитие промышленного потенциала, включая расширение перерабатывающих предприятий, которые будут способствовать развитию других отраслей экономики. Кроме того, благодаря своему географическому расположению и благоприятным природно-климатическим условиям Чуйская область обладает огромным потенциалом в сфере туризма. То есть нам есть что предложить китайским инвесторам. Тем более, что в Чуйской области уже функционируют более 16 совместных кыргызско-китайских предприятий и это количество – не предел.

В этом году мы заключили соглашения о сотрудничестве с несколькими китайскими провинциями. Так, в сентябре этого года между Чуйской областью и провинцией Шаньдун во время визита секретаря парткома этой провинции Линь У в Кыргызстан подписано несколько соглашений – об установлении побратимских отношений между нашей областью и этой провинцией, а также о дружественных отношениях между городом Ляочэном и Ысык-Атинским районом, между уездом Шэнь и городом Кантом и между уездом Дунъэ и селом Новопокровка.

В ноябре Чуйскую область посетила делегация из города Цзинань, столицы провинции Шаньдун, во главе с вице-мэром Ян Ли. Во время встречи мы провели конструктивные переговоры, обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. По ее итогам было достигнуто соглашение о развитии торгово-экономических отношений. 12 декабря вице-мэр Ян Ли приехала к нам вновь уже с делегацией бизнес-представителей, готовых начать практическое взаимодействие. Китайские бизнесмены встретились с нашими производителями меда и другой сельхозпродукции. Кроме того, делегация посетила СЭЗ "Бишкек", ознакомилась с условиями и перспективами работы субъектов в ней.

Как известно, провинция Шаньдун является крупным сельскохозяйственным регионом, по производству сельскохозяйственной продукции он занимает лидирующее место в Китае. Особенно выделяется технология выращивания овощей в теплицах. Процветание экономической сферы провинции стало возможно благодаря, в том числе выгодному географическому положению - выходу к Желтому морю и бассейну реки Хуанхэ, наличию сырьевой базы, развитой производственной и транспортной инфраструктуры. Хорошо развита промышленность - от горнорудной сферы до нефтеперерабатывающих мощностей. То есть потенциал огромный и нашему региону грех упускать такие возможности.

Также мы налаживаем тесные контакты с провинцией Шэньси. В ноябре мы приняли участие на VII Международной выставке "Шелковый путь", прошедшей под лозунгом "Торговля - Экономическое расширение - Взаимосвязь - Прибыль и выгода от взаимосвязи", которая проходила в Шэньси. Рассказали китайским бизнесменам о своих инвестиционных возможностях и потенциале, провели конструктивные переговоры с секретарем парткома КПК провинции Шэньси Чжао Идэ.

Кстати, "НПЗ "Джунда" в Кара-Балте - крупномасштабный проект, который инвестирован и построен именно государственной Шэньсинской угольно-химической индустриальной корпорацией в рамках инициативы "Один пояс - один путь". После ремонта и модернизации НПЗ будет выпускать бензин стандарта Евро IV и Евро V, что, безусловно, благоприятно отразится на нашей экологии. Между городом Кара-Балта и городом Анькан провинции Шэньси был заключен меморандум.

В Шэньси мы подписали соглашение о строительстве китайско-кыргызского демонстрационного парка технологий селекции плодовых деревьев. Меморандум об укреплении сотрудничества и обменов между городами-побратимами, а также рамочные соглашения о международном образовательном обмене и сотрудничестве Янлинской демонстрационной зоны и Московского района и об ускорении строительства Кыргызского научно-технологического индустриального парка при сельскохозяйственной базе ШОС в Московском районе.

Помимо этого, в этом году наладили отношения и с другими регионами Китая. К примеру, осенью представители Чуйской области по приглашению губернатора Нинся-Хуэйского автономного района господина Чжан Юйпу приняли участие в третьем Международном форуме городов-побратимов "Дружба - взаимное изучение - развитие - совместное использование" в городе Иньчуань, провели продуктивные встречи. Кстати, в Нинся хорошо развита электронная информационная промышленность, пользующаяся спросом.

Мой заместитель Самат Исманов обсудил с председателем Народного политического консультативного совета Нинся-Хуэйского автономного района Чэнь Юнем вопросы взаимовыгодных торгово-экономических, научно-технических и социально-культурных отношений. Обе стороны выразили намерение развивать сотрудничество. На стадии согласования находятся документы об установлении дружеских и побратимских отношений между Чуйской областью с другими провинциями КНР.

- Недавно стало известно, что вы провели встречу с руководством китайской компании, которая инвестирует в СЭЗ "Бишкек" 1,1 млрд сомов. Что это за проект?

- Да, не так давно мы встретились с председателем правления китайской корпорации Greenleaf Technology Group Co., Ltd Сюй Цзяньчэнем, на которой также присутствовали генеральный директор СЭЗ "Бишкек" Умбриэль Темиралиев. Глава китайской компании Greenleaf Technology Group Co., Ltd Сюй Цзяньчэн рассказал о производственных мощностях компании и ее инвестиционных планах. По его словам, компания базируется в городе Сучжоу провинции Цзянсу и специализируется на производстве косметики, средств личной гигиены, средств для стирки и чистки, а также других потребительских товаров. Имеет активы в размере 141,1 млн долларов и сотрудничает с различными странами. Компания рассматривала возможности инвестиций во все страны Центральной Азии, но выбор пал на Кыргызстан из-за благоприятного инвестиционного климата, стабильности и гарантий, предоставленных нашим президентом. Есть надежда, что компания построит у нас завод.

Также совсем недавно в правительстве мы заключили контракт на строительство международного торгового города "Манас" площадью 300 га на сумму $700 миллионов. Что создаст не менее 20 000 новых рабочих мест.

- Чем может быть интересна Чуйская область для китайских инвесторов и граждан?

- Прежде всего у Чуйской области большой туристический потенциал. Это - альпинизм, рафтинг, велотуризм, экотуризм, пеший туризм и другие его виды. У нас такие красивые места, что дух захватывает. Это - Национальный парк "Ала-Арча", ущелья Чункурчак, Ысык-Ата, Шамси, Кегети, Суусамырская долина, озеро Коль-Тор и так далее. Как известно, граждане КНР в последние годы стали больше зарабатывать, соответственно, больше денег тратят на туризм. И если лет 10 назад им была интересна Европа, то сейчас мы можем предложить им не менее интересные туры. К примеру, в Чуйской области мы разработали туры по "Малому чуйскому тракту" и по "Большому чуйскому тракту", работаем над безопасностью и налаживаем инфраструктуру.

В промышленном отношении область тоже развита: налажен выпуск аффинированного золота, редкоземельных элементов, кабельных изделий в Кайынды, стекла, картона и трикотажных изделий в Токмоке, шифера и асбестоцементных труб в Канте, линолеума в Кемине, сахара в Кайынды. Значительная часть этих продукций экспортируется в зарубежные страны.

С исторической точки зрения наша область тоже интересна. На ее территории сохранились историко-архитектурные и археологические памятники: Георгиевский холм, относящийся к каменному веку, Аламединская стоянка древних людей, жилища бронзовой эпохи в Кайынды и Жайылме, стоянка сако-усуньского периода в Кара-Балте. Интересны средневековые городища: Суяб, Невакет, Баласагын, Ак-Бешим, Краснореченское. Уникальна башня Бурана - и каменные балбалы, которые являются памятниками древнетюркского этноса.