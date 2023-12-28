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ГКНБ: Задержана группа лиц, лишившая инвестора коттеджа на сумму в $14 млн

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ГКНБ в рамках мероприятий, направленных на поддержку проводимой политики президента Садыра Жапарова по защите инвесторов получены сведения в отношении отдельных лиц, которые обманным путем завладели и присвоили денежные средства российских инвесторов в особо крупном размере, пользуясь покровительством т.н. "вора в законе" К.Асанбека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в 2018 году гражданин РФ Р.Д.А. в рамках договора о стратегическом партнерстве с ОсОО "Айсео" (фактические владельцы граждане КР О.Б.А. и А.К.Т.) инвестировал более 14,0 млн. долларов на строительство коттеджного городка на Иссык-Куле.

Однако, после строительства коттеджного городка в с.Корумду Иссык-Кульской области на средства Р.Д.А., О.Б.А. и А.К.Т. используя криминальные связи К.Асанбека и угрожая физической расправой завладели имуществом и денежными средствами инвестора, при этом вынудив его выехать за пределы КР.

В настоящее время задержаны и водворены в ИВС СИЗО владельцы ОсОО "Айсео" О.Б.А., А.К.Т. и главный бухгалтер А.Н.К. По делу проводятся необходимые следственные действия.


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URL: https://www.vb.kg/434392
Теги:
ГКНБ, задержание, инвестиции, Иссык-Кульская область, Россия, Кыргызстан
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