Садыр Жапаров: Я не буду повторять ошибок прежних президентов

Не так давно президент Садыр Жапаров через социальные сети обратился к инвесторам и к государственным органам. В своем обращении он остановился на отдельных моментах, которые негативно влияют на инвестиционный климат в стране. Обращение президента вызвало дискуссии в обществе. В очередном интервью агентству "Кабар" глава государства рассказал о проводимых работах по привлечению и защите инвестиций.

- Садыр Нургожоевич, недавно через социальные сети Вы сделали обращение, где остановились на проблемах инвестиционного климата в стране. Ваше обращение вызвало интерес в СМИ и породило обсуждения. Также были и те, кто считает, что вопросы инвестиций – не работа президента. К примеру, по мнению предпринимателя Манаса Саматова, президент, парламент, глава правительства, акимы должны формировать систему. Что думаете по этому поводу?

- Было бы хорошо, если бы этот джигит, который не в достаточной мере обладает информацией, воздержался от негативных комментариев. Система у нас сформирована прекрасно. Поэтому к нам сейчас приезжает много инвесторов. У нас сформировано отдельное агентство по привлечению инвестиций. Они сейчас ведут кропотливую работу. Помимо этого работу с инвесторами ведет Министерство экономики и коммерции. Работы ведутся и в регионах. В целом все хорошо.

Единственное, есть факты мошенничества, когда обманывают иностранных инвесторов. Например, недавно мы смогли возвратить одному инвестору свыше 20 млн долларов США. Сейчас ведем работу по возврату 14 млн долларов одному российскому инвестору, которые наши предприниматели обманным путем отобрали у него. И таких фактов много. По причине того, что ко мне поступает много писем, мне пришлось выразить свое мнение через соцсети. Что мне еще оставалось делать? Или сидеть молча, как говорит тот джигит?

Прежних президентов испортили вот такие люди, говоря им, что это не их уровень, что они выше этого и не стоит обращать внимания на мелочи. В итоге они верили этому, думали, что если будут вмешиваться, будет скандал. Сколько из-за такого отношения было несправедливости и заблуждений.

Я не должен повторять их ошибок. Как говорится, все начинается с мелочи. Какие бы ни были дела, я должен за ними следить, давать им справедливую оценку и тем самым охранять инвесторов.

Сейчас свыше 1 миллиона наших граждан находятся в трудовой миграции. Есть факты, когда некоторые из них сами привлекают в страну инвесторов. Далее, когда не выполняются те или иные обязательства и инвесторы оказываются обманутыми, они обращаются к нам за помощью. Поэтому я, обращаясь к инвесторам, призвал их больше сотрудничать с государственными органами.

- Как обстоят дела с внутренними инвесторами? В случае, когда нарушаются их права, государство также будет их защищать, как иностранных инвесторов? Поскольку после вашего обращения было много высказываний и со стороны отечественных предпринимателей.

- Конечно, мы будем им уделять внимания. Им по мере наших возможностей мы поможем в первую очередь. Поскольку от внутренних инвесторов больше пользы. Все их заработанные деньги останутся внутри страны. Но, к сожалению, среди внутренних инвесторов очень мало крупных. Наши многие богатые люди свои сбережения хранят за границей. Поэтому мы приняли закон о легализации. На сегодня пока никто ещё не пользовался этим законом и не легализовал свои сбережения. После того, как они легализуют свой капитал, они начнут приносить в экономику деньги, которые хранят за рубежом. После нового года я сам хочу одним из первых пройти легализацию. У меня нет средств, которые хранятся за границей, но у меня есть имущество внутри страны, которое ранее не было зарегистрировано на меня. Что же касается наших богачей, которые хранят деньги за границей, то мы очень надеемся, что они воспользуются легализацией, принесут деньги и будут вкладываться в разные сферы.