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Ушел из жизни заместитель акыйкатчы Шухрат Айтиев

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Ушел из жизни заместитель акыйкатчы (омбудсмена) КР Шухрат Анварович АЙТИЕВ, сообщает пресс-служба акыйкатчы.

Он скоропостижно скончался сегодня, 31 декабря, в бишкекской больнице. Похороны пройдут завтра, 1 января, в 13.30 часов в Джалал-Абаде.

Шухрат Айтиев был назначен заместителем акыйкатчы в июне 2023 года. Ранее он занимал должности главы центра журналистики в Джалал-Абадской области и заведующего сектором в Жогорку Кенеше, работал директором Департамента наземного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций КР.

Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева и коллектив Института Омбудсмена выражают искреннее соболезнование близким и родным Шухрата Анваровича и скорбят вместе с ними.

Это тяжелая утрата. Шухрат Айтиев был прекрасным человеком, добрым и отзывчивым. Он был отличным юристом, внес большой вклад в защиту прав человека.

Шухрату Анваровичу было всего 39 лет. У него остались супруга и четверо детей - две дочери и два сына.

Мы всегда будем его помнить. Разделяем с близкими и родными боль и горечь невосполнимой утраты.


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URL: https://www.vb.kg/434430
Теги:
похороны, Кыргызстан, акыйкатчы
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