Погода
$ 88.77 - 89.51
€ 97.52 - 98.52

Президент, поцелованный Богом

194  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Интересное выражение "поцелованный Богом" означает, в общем, что человек обладает чем-то, чего нет у других, или выжил при обстоятельствах, при которых другие распрощались с жизнью. Люди про таких еще говорят "везунчик" или "счастливчик".

Если же речь идет конкретно о главе государства, фразеологизм "поцелованный Богом равен "поцелованный народом". Это тот, кто, опираясь на народное доверие и народную поддержку, уверенно, игнорируя преграды, идет к своей цели (которой обязательно достигнет, потому что за ним – сила миллионов).

"Путин – большой везунчик, - вещало пару лет назад радио "Свобода", - всегда, когда у него начинаются серьезные проблемы, судьба подкидывает ему удачный шанс". И это было еще пару лет назад, до начала СВО. С тех пор, как идет специальная военная операция в Украине, мир неоднократно имел возможность убедиться в поразительном везении российского президента. Начав спецоперацию с наскока, с напрыга, терпя физическое, моральное и материальное поражение, Россия под руководством президента выровнялась, выпрямилась и понемногу перетянула симпатии капризной Фортуны на свою сторону.

"Нас бьют – мы летаем", - пела одна ныне запрещенная в России певица. А между тем пела она о том, что происходит, когда какие-то сторонние силы решают продемонстрировать России свое превосходство. Украинский "контрнаступ", поддерживаемый и финансируемый Западом, захлебнулся, даже не успев толком начаться; введенные против "агрессора" санкции начали работать в обратную сторону: Россия окрепла, выжала из санкций максимум преимуществ для себя, и сейчас уже мало кто верит в победу Украины…

Ситуация в России парадоксальная. Несмотря на военные действия, в ходе которых страдают, в том числе, и граждане Российской Федерации, несмотря на затяжной характер "операции", несмотря на гибель многих российских военнослужащих и перебои со снабжением, сограждане в подавляющем большинстве поддерживают действующего президента. Поддерживают до такой степени, что предстоящие весенние президентские выборы называют не иначе, как "выборами Путина". Альтернативы ему нет.

Кыргызстан в этом смысле – благословенная страна. Практически каждый президент изначально заручался безразмерным кредитом народного доверия.

Пришел Аскар Акаев – народ рукоплескал: образованнейший человек, интеллигент, деятель науки – наверняка выведет страну на должный путь развития!

Место первого президента, не оправдавшего народного доверия занял Курманбек Бакиев. Который поначалу тоже выглядел эдаким везунчиком и баловнем Фортуны: "рыцарь без страха и упрека", смелый и решительный, на словах очень озабоченный проблемами родного Кыргызстана… Вместе с тем имеющий русскую жену, а следовательно, по мнению большинства избирателей, человек прогрессивных и разносторонних взглядов, нацеленный на плодотворное сотрудничество с иноземными государствами, способный наконец вывести страну из многолетнего кризиса.

Алмазбек Атамбаев, занявший после короткого правления Отунбаевой бакиевское место, казался еще бОльшим везунчиком. Казалось бы – все при нем. Образованность, харизма, ярко выражаемое стремление "умереть за свой народ", принятое многими за чистую монету. Репрессии, страдания в застенках, счастливое освобождение… Поцеловав Алмазбека Шаршеновича, Бог в лице народа, видимо, утратил к нему свой интерес. Ныне Атамбаев смотрится всего лишь как музейный экспонат, напоминающий о былом величии и былых задумках. Которым не суждено было воплотиться в жизнь.

Как в президентском кресле оказался Сооронбай Жээнбеков? Это до сих пор остается загадкой. Президент Жээнбеков – отличная иллюстрация к строчке революционного гимна из прошлого: "кто был ничем, тот станет всем". Тот самый "Бог" - который народ – долгое время терзался в догадках: каким непостижимым образом президентом страны вдруг оказался человек без пресловутой харизмы, без безграничного народного доверия, вызывавший у мыслящего населения лишь недоумение?

Казалось бы – вот он, настоящий везунчик. Который, не прилагая ни малейших усилий, не обладая никакими президентскими талантами, оказался у руля государства. Ему бы ухватить за хвост птицу счастья, правильно распорядиться обрушившимся на него кредитом народного доверия, собраться и начать действовать ради оправдания этого самого доверия…

Но нет. Не получилось. Даже везунчик, не понимающий и не умеющий использовать свалившееся на него везение, лишается всех задатков и признаков баловня судьбы. И покидает политическую арену, чтобы уступить место… Кому?

Вроде бы некому. Вроде бы исчерпал Кыргызстан к 2020 году весь щедро отпущенный ему судьбой политический ресурс. Именно в это время появился Садыр Жапаров. Которому понадобилось гораздо больше времени и сил, чтобы убедить соотечественников ему поверить. Этому человеку довелось испытать много такого, что его предшественникам и в страшном сне не снилось. "Если вы потерпели неудачу, - говорят богословы, - это не означает, что Бог вас оставил. Это значит, что у Бога есть лучший путь для вас". Вышло точно так: испытывая Жапарова (даже одним из самых страшных испытаний – тюрьмой), Бог готовил для него судьбу главы государства, уже практически скатившегося в пропасть и утратившего свою государственность.

Экс-президент Алмазбек Атамбаев запомнился кыргызстанцам, кроме прочего, постоянным упованием на Бога. Каждую свою речь он предварял словами "Если Бог даст". По этому поводу Папа Римский Иоанн Павел II говаривал: "Не следует просить у Бога больше того, что можешь сделать сам". "У Бога добавки не просят", - перефразировал его русский писатель Сергей Довлатов.

На смену Атамбаеву, перепрыгнув через Жээнбекова, пришел президент, который сделал ставку не столько на Бога, сколько на собственные силы и кыргызский народ. И не просчитался. Тот кредит, что выдан ему народом, Садыр Жапаров использует на полную катушку. Извлекая из своего политического "везения", из "поцелованности Богом" максимум выгоды для страны и для народа.

Президенту Жапарову удалось почти невероятное – остановить Кыргызстан на краю пропасти и неимоверными усилиями отодвинуть его в относительно безопасную, стабильную зону. И теперь, оттолкнувшись от дна, страна медленно, но верно, движется наверх. Отчасти – с божьей помощью. Но в основном – стараниями поцелованного Богом президента.

Свидетельство тому – и новогоднее обращение Садыра Жапарова, которое содержит не традиционное упование на Бога и расплывчатые фразы типа "мы будем жить лучше", а вполне конкретные планы, даты и цифры. И даже то, как эффектно и профессионально президент подкатил к видеокамере на лыжах, - для всего мира значит только одно: Кыргызстан вышел на верную лыжню, и теперь ему остается лишь следовать за лидером. Президент знает, куда едет.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434469
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Аскар Акаев, Владимир Путин, Курманбек Бакиев, Садыр Жапаров, президент, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  