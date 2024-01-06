Бытовая техника всемирно известной компании Haier появилась на рынках ЦА

Третьего января этого года открылся ее первый фирменный магазин в Узбекистане, чуть раньше мировой производитель бытовой техники и электроники Haier представил свою продукцию в Казахстане. На мой вопрос, когда такая чудо-техника появится в Кыргызстане, операционный директор Haier в СНГ Ван Тин ответил, что у компании есть в планах открыть фирменный магазин в нашей стране и, возможно, в скором времени их техника появится в квартирах кыргызстанцев.

Haier в переводе с китайского обозначает море

Название компании выбрано, безусловно, не случайно, оно символично. Море олицетворяет мощь и бескрайний простор. Haier тоже представляет глобальные масштабы только в виде человеческих ресурсов и амбициозных планов. Даже то немногое, что увидели журналисты ведущих СМИ Евразии, посетившие во время пресс-тура, организованного газетой "Жэньминь жибао", в огромном демонстрационном павильоне корпорации, удивило и впечатлило. Глаза буквально разбегались от огромного выбора телевизоров, стиральных и посудомоечных машин, холодильников, кондиционеров, электроплит, духовых шкафов, водонагревателей и прочей бытовой техники необычных модификаций, стилей, цветов, уникального дизайна.

Есть даже "умный" холодильник, который дает рекомендации по поводу хранящихся в нем продуктов. По словам, господина Ван Тина, в марте 2021 года компания Haier представила первый в мире "умный" холодильник, в основе которого - интернет еды. Он идентифицирует продукты, следит за свежестью, рекомендует рецепты на основе купленных ингредиентов. Даже предлагает прямые трансляции по сети 5G, где можно учиться готовить с профессиональными поварами. Распознаёт лица и голоса членов семьи, чтобы предложить то, что они любят. И напоминает, когда нужно пополнить запасы, подсказывает, какие продукты самые полезные, и может заказать доставку продуктов и готовой еды на интернет-платформе Haier.

"Если раньше покупатели искали простые холодильники для хранения продуктов, то с 2012 года запросы изменились. Люди стали интересоваться моделью с веб-камерой для проверки содержимого через приложение. То есть время и запросы подтолкнули нас к созданию новых моделей с интернет-мышлением", - пояснил журналистам операционный директор компании во время экскурсии по предприятию.

По его словам, в 2014 году Apple представила новую платформу "умного" дома HomeKit. С её помощью можно включить свет, открыть дверь и отрегулировать температуру в один клик. Среди первых производителей, получивших доступ к HomeKit, была компания Haier – единственная пока китайская компания в списке. "Более того, она выпустила собственную систему U+ Smart Life, совместимую с техникой Apple и других брендов. Всего за десять секунд U+ запускала слаженное взаимодействие всех устройств в "умном" доме. Так компания начала переход к сетевой платформе: интегрируя интернет во всё, что делает", - с гордостью рассказал представитель компании.

Одним словом, Haier – это бренд, который выбирают один миллиард семей в мире. И прежде всего за качество. У компании есть два железных принципа. Первый - чтобы заработать большие деньги, нужно создавать технику, которую купят, а купят, понятно, только качественную. Второй - между клиентом и компанией не должно быть расстояния. Иными словами транснациональная корпорация должна быть ближе к клиентам в разных странах и быстрее реагировать на их запросы. Эти принципы - основное преимущество компании Haier, которая на сегодняшний день является брендом № 1 в мире среди производителей крупной бытовой техники, согласно данным Euromonitor International, и шестой год подряд возглавляет глобальный рейтинг производителей бытовой техники. Как сказал Чжан Жуйминь, основатель Haier, нет успешных компаний, есть компании, идущие в ногу со временем. Сегодня его детище соответствует духу времени.

Как нас заверили, что если составить список лидеров по инновациям среди брендов, то первенство займёт Haier. Четыре процента от многомиллиардного дохода ежегодно тратится на научно-исследовательские работы, что позволяет гиганту находиться в числе ведущих производителей. В активе Haier больше 14 тысяч патентов, в том числе более 4500 инновационных изобретений, десятки проектно-исследовательских центров в Европе, Северной Америке, Азии, Африке и на Ближнем Востоке. В Китае у компании создан крупнейший центр разработок и исследований в области кондиционирования.

Продукция под брендом Haier продается более чем в 160 странах мира. Компания владеет почти 30 заводами в странах Европы, в России, имеет 60 тысяч торговых представительств во всем мире, 12 тысяч центров после продажного обслуживания.

Кувалдой по … холодильникам, или история успеха

Такая компания, конечно же, имеет свой исторический музей, который нам показали в первую очередь. Мы услышали потрясающую историю успеха компании, которая, можно сказать, воскресла из пепла. За 40 лет – а в этом году она будет отмечать свой сорокалетний юбилей - прошла путь от маленького завода по производству холодильников, по сути, банкрота до международной корпорации, в которой работают почти 110 тысяч человек.

Как рассказали журналистам во время экскурсии по огромному музею – история-то богатейшая у компании, - в начале становления не все было так радужно, как сейчас. В 1920 году для поддержки внутреннего китайского рынка в Циндао был построен завод по производству холодильников. После 1949 года предприятие национализировали, оно стало государственным. В 1980 году из-за разрушенной инфраструктуры, плохого управления, отсутствия контроля качества оно выпускало ежемесячно не более 80 холодильников, к тому же не треть из них имели производственный брак, который был свойствен на тот момент всей китайской индустрии.

Самое интересное в этой истории началось в 1984 году. Поднимать завод по приказу партии был отправлен 35-летний Чжан Жуйминь, сын простого рабочего, служивший в правительстве Циндао. До этого в течение года директорский пост покинули три человека: никто не смог одолеть масштабы проблем пришедшего в упадок предприятия. Чжан Жуйминь взвалил на себя, казалось бы, непосильную ношу. Не имея опыта менеджмента, он тем не менее понимал, что без повышения качества продукции предприятию не выжить. Поэтому талантливый управленец акцентировал внимание именно на качестве производства и создании благоприятных условий для рабочих. Большинство из них, как нам рассказали, скептически отнеслись к его начинаниям, мол, и этот тут не задержится надолго. Но они ошиблись.

Первое, что сделал Чжан Жуйминь, - взял кредиты у нескольких сельхозкооперативов в счет будущей продукции, чтобы погасить долги по зарплате, и начал создавать корпоративную культуру, о которой работники не имели представления, он запретил спать, употреблять алкоголь и играть в карты на рабочем месте. Исполнение правил строго контролировали, и вскоре рабочие поняли: руководитель всерьёз решил добиться перемен.

А тут подвернулся случай, перевернувший сознание рабочих, ставших после него сторонниками нового директора. Один из покупателей вернул бракованный холодильник на завод. Чжан Жуйминь провел его по всему складу, чтобы из 400 холодильников подыскать подходящую замену. Результат оказался ошеломляющим – 20 процентов холодильников были с браком. Гендиректор отобрал 76 бракованных изделий, приказал поставить их в ряд, раздал рабочим кувалды и сказал разбить все до основания. У рабочих был шок. На тот момент новый холодильник был предметом роскоши и стоил 800 юаней – это была зарплата каждого из них за два года. Но босс приказал разбить, сказав, что не существует первого, второго и третьего сорта, есть продукция либо качественная, либо некачественная. Строгие требования и порядок подействовали: качество и дисциплина стали приоритетом в корпорации.

А молодой гендиректор активно самостоятельно изучал западный и восточный опыт менеджмента. В то время мало кто в Китае знал основы менеджмента и понимал международный рынок. Но в начале 1980-х годов материковый Китай приоткрыл двери западным компаниям, одной из которых был немецкий многопрофильный концерн Liebherr. Немцы предложили владельцу завода - администрации города - купить технологии и оборудование Liebherr. Власти города, видя целеустремленность талантливого управленца и результаты его работы, согласились. Так родился промышленный гигант Haier Group.

Идеал китайского бизнеса

На вопрос, как удалось создать самый влиятельный в мире китайский бренд, Ван Тин сказал, что здесь целый набор факторов. Но в основе всего находится эффективная и гибкая система менеджмента, внедренная Чжан Жуйминем, который разрушил традиционный иерархический треугольник, как устаревшую жесткую систему управления, подавляющую, по его мнению, инициативу талантливых сотрудников. Вместо надзора начальников он внедрил систему самоуправления. Но эта независимость не означает работать по принципу: что хочу, то и ворочу. "Каждый в Haier должен работать не только эффективно, но и проявлять инициативу и генерировать идеи. Только таким образом можно достигнуть колоссальных результатов. От этого зависит и размер зарплаты сотрудника, а не от занимаемой им должности", - пояснил операционный директор.

Эта система менеджмента себя оправдала. Продукция Haier высоко ценится во всем мире по всем критериям. А гигант по-прежнему стремится к совершенству во всём, и у него для этого есть море возможностей.