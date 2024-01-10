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В Бишкеке пройдут Дни кино Ирана

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- Назгуль Абдыразакова
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С 23 по 25 января Культурным представительством при Посольстве Исламской Республики Иран в Кыргызской Республике совместно с Департаментом кинематографии при МКИСМПКР, в рамках сотрудничества в области культуры и кинематографии, планируется проведение Дней иранского кино в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба культурного представительства.

По ее данным, в программу Дней кино вошли пять фильмов от современных иранских кинорежиссеров, снятых в период 2017-2022 гг. За три дня жителям столицы будут представлены фильмы разных жанров и видов, в том числе получившие признание на различных мировых кинофестивалях.

Официальное открытие мероприятия состоится 23 января в 14:00 часов в большом зале кинотеатра "Манас". Фильм открытия "Ангел надежды".

Программа показов:

• "Сара и Аида" / "Sara vа Ayda"

Режиссёр Мазия́р Мири́, 86 мин., 2017 г.

Драма, раскрывающая темы семьи и отношений;

• "Виллы" / "Vilaeiha"

Режиссёр Мони́р Гейди́, 95 мин., 2017г.

Драма на военную тему

• "Хенас" / "Henas"

Режиссёр Хосейн Дараби, 100 мин., 2022 г.

Биографическая драма

• "Романтическая история Эмада и Тубы" / "Romantism Emad va Tooba"

Режиссёр Каве́ Сабагзаде́, 100 мин., 2019 г.

Мелодрама, романтическая комедия;

• "Ангел надежды" / "Loupetoo"

Режиссёр Абба́с Аскари́, 100 мин., 2022 г.

комедия, приключения, анимационный мюзикл

Расписание показов будет опубликовано на официальных сайтах и страницах в социальных сетях Департамента кинематографии при МКИСМПКР и Культурного представительства при Посольстве Исламской Республики Иран в Кыргызстане.

Все показы пройдут в кинотеатре "Манас" на русском языке.

Вход свободный.


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URL: https://www.vb.kg/434588
Теги:
Иран, кино, Бишкек
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