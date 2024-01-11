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В этом году Кыргызстан и Китай вместе снимут сериал "Бишкекская любовь"

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- Нина Ничипорова
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Такая договоренность была достигнута во время государственного визита президента КР Садыра Жапарова в Китай. А в мае в Сиане между Минкультуры Кыргызстана и китайской компанией Beijing Zhongyi Boyue Culture Media Co. было подписано соглашение о создании совместного сериала "Бишкекская любовь".

Как рассказал директор киностудии "Кыргызфильм" Акжол Бекболотов, сюжет описывает историю бизнесмена из Китая в Бишкеке. На фоне его истории создатели покажут дипломатические и дружественные отношения двух стран. Съемки будут проводиться в Кыргызстане и Китае. Это будет 30-серийный проект. Его предварительный бюджет - около $25 млн. Финансовые расходы берет на себя китайская сторона.

В том, что зрители увидят в этом году, если не весь фильм, то большую часть серий, нет никаких сомнений. И в Кыргызстане, и в Китае умеют снимать, без преувеличения, шедевры. В чем я убедилась, побывав в крупнейшем в мире кинокомплексе "Восточное кино Метрополис" во время пресс-тура, организованного газетой "Жэньминь жибао" для журналистов ведущих СМИ Евразии.

Столица мирового кино на берегу Желтого моря

Надо признать, Китай не был бы Китаем, если не стремился удивить и восхитить остальной мир масштабами. Чтобы способствовать развитию киноиндустрии и помочь воплотить мечту об "укреплении державы кино", в 2013 году был заложен первый камень в фундамент крупнейшего в мире кинокомплекса - "Восточное кино Метрополис", расположенного на берегу Жёлтого моря, в городе Циндао. Сегодня масштабный комплекс успешно продвигает китайские фильмы в зарубежных странах и представляет Циндао на международной кинематографической арене, превратив восточный прибрежный город в глобальный центр производства кино.

Судя по всему, город Циндао был выбран не случайно для строительства грандиозной киностудии, задуманной как "китайский ответ Голливуду". Синее небо, голубое море, прекрасные городские пейзажи и уникальная архитектура стали естественной студией для съемок замечательных китайских фильмов. А, кроме того, искусство кино и Циндао связывает долгая история. Первый в Китае документальный фильм был снят в этом городе в 1898 году, и первый в Китае звуковой фильм "Певица Красный пион" - там же, в 1931 году. Для съемок некоторых сцен со спецэффектами фантастической киноэпопеи "Великая стена" с Мэттом Дэймоном и научно-фантастического фильма "Тихоокеанский рубеж: восстание" с Джоном Бойегой в главной роли их создатели также использовали студии Циндао.

Удобство и разнообразие съемочных площадок и декораций киностудии "Восточное кино Метрополис" привлекают и американских и европейских режиссеров. Ее популярность в мировой киноиндустрии, помимо отличных условий для съемок, заключается еще и в стоимости услуг. В Китае дешевле снять фильм, а качество при современном оснащении ничем не уступает другим знаменитым площадкам, а иногда даже и превосходит.

Построен кинокомплекс в рекордно короткие сроки – всего за четыре с половиной года. Инициатор проекта - конгломерат Dalian Wanda Group вложил в его строительство 50 миллиардов юаней, или почти 7,9 миллиарда долларов. Обширный комплекс площадью 166 гектаров включает в себя 52 современные студии, оборудованные по последнему слову техники.

Но "Метрополис" - это не только объекты кинопроизводства. В комплексе построены целые кварталы декораций для съемок широкого спектра сцен - от континентальной Европы разных эпох до старого Шанхая, торговый центр с тематическим парком, несколько роскошных отелей, яхт-клуб, больница и международная школа. Комплекс также включает в себя самый большой в Китае кинотеатр с множеством залов на 5000 мест с 30 экранами, индустриальный парк кино и телевидения и многое другое. Одним словом, это город в городе. И Голливуд уступил в 2017 году пальму первенства китайскому супергиганту, потеряв статус "столицы кино". Решением совета ЮНЕСКО по культуре и кинематографии именно китайскому Циндао был присвоен этот почётный статус.

Здесь творят будущее

Журналисты ведущих СМИ Евразии, конечно, ожидали увидеть что-то необыкновенное, и предчувствие не обмануло. Восточный кинематографический мегаполис, по-другому и не скажешь, просто поразил своими возможностями. Он действительно соответствует статусу "столицы кино" мира.

Индустриальный парк кино и телевидения располагает более 50 студиями международного стандарта площадью от одной тысячи квадратных метров до десяти тысяч. Среди них одноместная студия площадью десять тысяч квадратных метров является самой продвинутой студией с акустичесой изоляцией стен, системами подвесных перил на крыше, отопления, кондиционирования воздуха и дымоудаления, полными скоростными и безопасными беспроводными сетями, а также вспомогательными помещениями, включая гардеробные, зоны ожидания VIP-персон, офисы для съемочных групп. Рядом с каждой студией расположены 32 мастерские для пошива одежды, покраски, напыления, деревообработки и других функций.

Нам также показали платформу для виртуализации кино и телевидения, которая была создана под руководством профессиональной команды виртуального продюсера. В частности, мы увидели, как происходит процесс виртуальной съемки. Актеры из съемочной группы отрабатывали серию упражнений из сцены с борьбой в новом фильме, и каждое их движение моделировалось на экран. Зрелище, надо сказать, захватывающее. Честно сказать, хотелось поаплодировать и актерам, и специалистам-виртуальщикам, создавшим это, без преувеличения, чудо.

Журналистам также показали, как происходит цифровое моделирование лица. В этом процессе, как нам пояснили, задействовано… 150 камер высокой точности. Как рассказали гиды, в сотрудничестве с лабораторией мобильных автономных робототехнических систем (Лабораторией Марса) Шанхайского технологического университета кинопарк внедрил сверхточную систему сканирования лица микронного уровня "Пленоптическая камера", которую нам и показали. Это первая собственная разработка в Китае, которая повышает точность и эффективность цифрового моделирования лица.

Платформа оказала сервисную поддержку в производстве таких нашумевших фильмов, как "Лунный человек" и "Блуждающая земля-2", который, кстати, стал первым опытом Китая в производстве масштабной космической фантастики голливудского типа. Этими картинами здесь по праву гордятся. "Блуждающая земля-2" стала продолжением нашумевшей одноименной ленты, которая вышла на экраны в 2019 году и при бюджете в 50 млн долларов заработала в мировом прокате почти 700 млн долларов. Во вторую часть китайского блокбастера было вложено 90 млн долларов, в съемках его участвовали 17 студий. В прокат он вышел в начале 2023 года с большим успехом. В основу кинолент легла повесть известного китайского фантаста Лю Цысиня. Многие кинокритики по новому взглянули на кинорынок КНР и теперь все чаще рекомендуют зрителям фильмы-катастрофы китайского производства к просмотру.

В этих павильонах Китай творит будущее, снимая блокбастер за блокбастером - от "Блуждающей земли" до "Тихоокеанского рубежа-2" и "Великой стены". Как нам рассказали, именно здесь снимается и производится почти 70 процентов фантастики, кассовые сборы которых превышают 1 млрд юаней. Некоторые из них имели мировой успех.

Как считает известный писатель-фантаст Лю Цысинь, научно-фантастические произведения и фильмы способствуют развитию воображения у молодых людей, пробуждая их творческие и инновационные способности. Было бы полезно развивать интерес молодежи к фантастике. "Уверен, немало юных читателей и зрителей полюбят этот жанр и начнут осознанно его исследовать, а также интересоваться наукой. В Китае фантастика демонстрирует хорошую динамику развития, нужно только воспользоваться этой возможностью и по-настоящему поднять ее до высокого уровня", - сказал в интервью газете "Жэньминь жибао" писатель-фантаст.

Цунами… в бассейне

Трудно представить, но в этом комплексе есть специальный центр подводного кинопроизводства. Огромных размеров бассейны позволяют снимать чуть ли не цунами, не говоря уж о кайдзю (гигантские монстры внеземного происхождения). В ультрасовременных резервуарах с водой актеры чувствуют себя более комфортно и безопасно. Один из них - крытый резервуар с температурой около 32 градусов. Другой, с емкостью до 10 000 кубических метров, имеет дорожки, позволяющие тяжелым камерам работать под водой, а также специальную комнату для режиссеров, чтобы те смогли руководить съемочным процессом на дне резервуара. Как нам рассказали, во всем Китае было лишь несколько резервуаров, и они были в основном неотапливаемыми. Поэтому актеры не хотели оставаться в воде надолго. Теперь их оттуда не вытянешь.

В "Восточном кино Метрополис" есть три места натурных съемок. Среди них – Стильная улица, площадь ее застройки составляет 26 тысяч квадратных метров и состоит из 15 разностилевых зданий с тремя-пятью этажами, что позволяет снимать различные сцены, такие, например, как Шанхай во время Китайской Республики, а также американские и европейские фильмы. Стильная улица – это еще деловой, культурный и туристический центр.

Вторая площадка для натурных съемок – временное место горы Чаоян – занимает площадь 180 тысяч квадратных метров. Здесь можно создать декорации и проводить крупномасштабные профессиональные съемки. Третье место для натурных съемок расположено на туристическом курорте горы Цан Ма. Это – База кино и телевидения горы Цан Ма, которая занимает площадь 330 тысяч квадратных километров. Из них площадь застройки составляет 180 тысяч квадратных метров. На этой территории находятся пять основных функциональных секций: города Европы и Америки, город Шанчжоу, Старый Пекин, Старый Шанхай и Старый Циндао. Это позволило снять такие известные фильмы, как "Трилогия Фэншэнь" и "Охотники за легендой".

Сегодня в "Восточном кино Метрополис" собрана группа известных киноработников и отличных рабочих студий. Здесь работают более 500 кинокомпаний и телевизионных компаний, здесь снимают и производят около 100 фильмов и телесериалов в год.


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URL: https://www.vb.kg/434614
Теги:
кино, Китай, Кыргызстан, фильм, Кыргызфильм
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