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В Бишкеке иностранец нанес соотечественнику ранение ножницами

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В Бишкеке иностранец нанес соотечественнику ранение ножницами. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 7 января 2024 года в милицию поступила информация, о том, что в больницу с диагнозом колото-резанная рана в области живота, внутреннее кровотечение поступил гражданин иностранного государства.

По данному вызову был осуществлен выезд следственно-оперативной группы, где по приезду факт подтвердился и сотрудниками милиции было установлено что гражданин иностранного государства Б.К., в ходе словесной перепалки нанес ранение ножницами в область живота своему соотечественнику А.Р..

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 130 (Причинение тяжкого вреда здоровью) УК КР.

При проведении следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин Б.К., 1990 года рождения, который был водворен в ИВС.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, назначены все необходимые экспертизы.


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URL: https://www.vb.kg/434622
Теги:
задержание, ранение, Бишкек
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