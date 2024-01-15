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В Бишкеке начинается демонтаж главной ёлки страны

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- Назгуль Абдыразакова
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В столице на центральной площади Ала-Тоо начинается демонтаж главной ёлки страны, а также всех конструкций новогодних елок и элементов новогоднего оформления. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, демонтировать новогоднюю атрибутику будут сотрудники муниципальных предприятий "Бишкексвет" и "Тазалык".

Отметим, каркас ели и хвойные ветки будут храниться в МП "Тазалык", елочные украшения и инсталляции будут аккуратно разобраны, упакованы и перевезены на склад МП "Бишкексвет".

Напомним, среди стран СНГ бишкекская новогодняя елка заняла 5-е место по высоте.


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URL: https://www.vb.kg/434688
Теги:
Новый год, Бишкек, демонтаж
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