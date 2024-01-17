Акыйкатчы призвала силовиков и суды обеспечить права журналистов

Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева призывает правоохранительные и судебные органы, а также органы прокуратуры обеспечить соблюдение прав и свобод журналистов. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчы.

"Акыйкатчы, комментируя обыски в офисе информационного агентства 24.kg и допрос руководства издания, а также говоря о задержаниях журналистов других изданий, напоминает правоохранительным органам о важности обеспечения соблюдения прав граждан на свободу слова и самовыражения согласно Конституции Кыргызской Республики, поскольку такие действия негативно влияют на свободу слова.

Институт Омбудсмена согласно своему мандату будет отстаивать права журналистов и призывает госорганы обеспечить соблюдение прав представителей средств массовой информации.

Права граждан на свободу выражения своего мнения, свободу слова и печати гарантированы:

- Конституцией Кыргызской Республики (ст. 10, 32);

- Всеобщей декларацией прав человека (ст. 19);

- Международным пактом о гражданских и политических правах (ст.19);

- Законом Кыргызской Республики "О защите профессиональной деятельности журналиста" (ст. 4, 8).

Акыйкатчы призывает правоохранительные и судебные органы при принятии решений в отношении журналистов руководствоваться конституционными гарантиями на свободу слова и доступу к информации.

Джамиля Джаманбаева также обращается к судебным органам и органам прокуратуры с призывом дать правовую оценку законности, соразмерности и необходимости принятых и планируемых мер со стороны правоохранительных органов в отношении журналистов".