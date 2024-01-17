Чжан Мин высказал общую позицию стран ШОС по проблеме Палестины

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин на прошедшей в конце декабря 2023 года Тегеранской международной конференции по проблеме Палестины высказал принципиальную и общую позицию государств-членов ШОС по этому вопросу. По его словам, с начала обострения израильско-палестинского конфликта государства-члены ШОС настаивают на его урегулировании именно политико-дипломатическими средствами.

"Государства-члены ШОС неизменно и твердо следуя целям и принципам Устава ООН и Хартии ШОС, выступают за взаимное уважение независимости, суверенитета и территориальной целостности, мирное урегулирование разногласий путем диалога и взаимных консультаций, невмешательство во внутренние дела, неприменение силы или угрозы силы, мирное урегулирование международных и региональных конфликтов политико-дипломатическими средствами.

С начала текущего обострения израильско-палестинского конфликта государства-члены ШОС настаивают на его урегулировании политико-дипломатическими средствами, прилагая активные усилия для прекращения огня и насилия, стабилизации ситуации и разрешения гуманитарного кризиса. Выражена надежда на то, что совместными усилиями международного сообщества в лице ООН в духе гуманизма удастся как можно скорее добиться прекращения огня в палестино-израильском конфликте, а заинтересованные стороны смогут в ближайшем времени вернуться на путь политического диалога. Также надеюсь, что нынешняя встреча внесет свой вклад в установление прочного мира и безопасности на Ближнем Востоке", - сказал он.

Интересны в этом ключе мнения самих лидеров стран ШОС.

Напомним, за месяц до конференции Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе чрезвычайного виртуального саммита БРИКС заявил, что причина, по которой палестино-израильский конфликт развивается по сей день, состоит в том, что право народа Палестины на государственность и выживание долгое время игнорировалось.

"Фундаментальная причина того, почему палестино-израильская ситуация развивается по сей день в том, что право палестинского народа на государственность, выживание и возвращение долгое время игнорировалось", - сказал лидер КНР.

Он также добавил, что в своих выступлениях много раз указывал на то, что выходом из палестино-израильского конфликта может быть реализация решения о сосуществовании двух государств, восстановление законных прав палестинского народа и создание независимого палестинского государства.

Аналогичное мнение высказал и Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в октябре прошлого года, отметив, что Палестине необходимо свое независимое государство. "Мы исходим из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров. Их целью должна стать реализация ооновской формулы двух государств, предполагающая создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме", - сказал Путин.

На прошедшем 3 ноября саммите ОТГ в Астане Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также заявил о независимости Палестины. "Конфликтующие стороны должны немедленно остановить военные действия, прекратить огонь и перейти к перемирию в гуманитарных целях. Народ Палестины имеет право на создание независимого государства. В рамках нашей организации мы должны объявить всему миру нашу единодушно принципиальную позицию по этому вопросу", - сказал Мирзиёев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем послании главе Палестины Махмуду Аббасу заявил, что его страна всегда демонстрировала солидарность в отношении палестинского вопроса и поддерживает его решение на основе принципа двух государств согласно соответствующим резолюциям и решениям ООН. "Азербайджан выступает за решение вопроса о двух государствах, при котором Восточный Иерусалим станет столицей Палестины", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Единственным решением конфликта, считает Президент Ирана Эбрахим Раиси, может быть создание палестинского государства от "реки до моря. При этом, он, конечно, предложил более радикальный способ решения проблемы.

"Страны исламского мира должны вооружить палестинцев для борьбы с Израилем, если продолжится конфликт в секторе Газа. При необходимости нужно ввести санкции против Израиля, выдвинуть обвинения против еврейского государства и США в суде в Гааге и привлечь международных инспекторов на израильские ядерные объекты", - сказал он.

Президент КР Садыр Жапаров 11 ноября на внеочередном саммите Организации исламского сотрудничества также подчеркнул, что Кыргызстан признает законные права палестинского народа на независимость и создание суверенного государства. Он добавил, что единственное правильное решение, отвечающее интересам и желаниям палестинцев - это выполнение соответствующих резолюций Совета безопасности и Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

"Мы считаем, что наша общая обязанность - оказывать поддержку нашим палестинским братьям в прекращении внешней агрессии и гибели невинных людей, а также предоставлять гуманитарную помощь. Боевые действия в секторе Газа привели к многочисленным жертвам и страданиям палестинского народа, что является беспрецедентной гуманитарной катастрофой", - сказал глава государства.

Источник: silunews.kg