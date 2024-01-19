Пять причин продолжающегося напряжения вокруг Центральной Азии в 2024

В медиа появляются странные как бы аналитические обзоры, выступающие в роли то ли аутотренингов, то ли медитаций и преследующие цель успокоить общественность – дескать все будет хорошо и в регионе, и вокруг него в 2024 году. Спешим расставить точки над "i" - хорошо не будет. Будет напряженно, местами очень напряженно. И на это есть как минимум пять причин.

Первая причина – это Запад, Китай, Россия и Иран

В общем мы понимаем, конечно, воззвания "аналитиков". Все устали от пертурбаций, все хотят стабильности и предсказуемости. Однако, увы, эра предсказуемости закончилась вместе с мифом о непобедимой Америке и торжестве англо-саксонского глобализма. Поэтому предсказуемости не будет. В смысле нарастания рисков и эскалаций будет как в партитуре Ференца Листа, какой ее описывали Ильф и Петров: "на первой странице указано играть "быстро", на второй - "очень быстро", на третьей - "гораздо быстрее", на четвертой - "быстро, как только возможно" и все-таки на пятой - "еще быстрее".

Все будет быстро, стремительно и в рамках сложившейся конкурентной борьбы за Центральную Азию между Западом с одной стороны и Россией с Китаем с другой. Там же Турция и Иран. Понятно, что западники плевать хотели на Центральную Азию саму по себе – всегда забавно наблюдать за центральноазиатскими политиками из Астаны, Бишкека или Ташкента, всерьез и с придыханием рассуждающими о сотрудничестве с Западом. Выдыхайте, идиоты, американцы вас даже не различают на лицо. Вы интересны исключительно как пушечное мясо или топливо в конфликтогенезе с Россией.

Грех было бы не пользоваться теми возможностями, которые дает регион – подбрюшье России. Поскольку противостояние по линии Запад – Россия только набирает обороты, все возможные очаги воздействия и контрвоздействия будут использоваться. Не забываем и о близости к региону Ирана. Поскольку Тегеран все более активно участвует (желает он этого или нет) в ближневосточной запутанной игре, есть риски, что "доставать" его будут пытаться и через Центральную Азию тоже.

Вторая причина – собственно, Ближний Восток

Вот где с каждым днем все интереснее и интереснее. Ближний Восток – Гордиев узел, пучок нервов мира, транспортные артерии, нефть и Израиль, который явно хочет большой войны и делает все для ее разжигания. Отсидеться не получится даже у Исландии, а уж тем более у Центральной Азии, зажатой с Запада тем самым Ближним Востоком, а с юго-востока Афганистаном, Пакистаном и другими интересными странами.

Вы всерьез думаете, что в наступающей битве при Мегиддо (он же Армагеддон) регион, находящийся практически в эпицентре этой последней битвы, не ощутит на себе толчков от сапог армий двунадесяти языков? Ощутит, и еще как.

Третья причина – Афганистан

Исламский Эмират может играть вкупе с другими факторами, а может и в качестве вполне самостоятельного игрока, или - что более чем возможно - в качестве игрока, которым манипулируют чьи-то наманикюренные пальцы, выглядывающие из звездно-полосатых манжет. В Афганистане копится определенная фрустрация. Талибы стали паиньки, некоторые переоделись в цивильные костюмы, некоторые вооружились новой риторикой – все хотят в мировое сообщество. Вопрос не только в том, чтобы потешить свое самолюбие – без юридического признания сложно участвовать в долгосрочных договорных отношениях. А это потери времени и средств. Поскольку в принципиальных вопросах (образование для женщин, инклюзивное правительство) талибы более на уступки идти не собираются, следовательно, официальное признание их государственности наступит примерно тогда, когда приедут турусы на колесах, то есть либо никогда, либо очень нескоро.

Оно бы и ладно. Но чаша терпения правительства в Кабуле рано или поздно заполнится и начнет выплескиваться на сопредельные территории. А уж если кто-нибудь спички в нужные места поднесет, то запылать может от души. Афганистан, если посмотреть на карте, это такой как бы бутон, из которого расцветает цветок Центральной Азии. Если этот бутон поразит какая-нибудь зараза, ну там тля, то и всему цветку будет нехорошо.

Четвертая причина – вода

Тут по порядку. Страны региона до сих пор в значительной степени аграрные. Без поливного земледелия весь этот агробизнес можно закрывать. Ну а поскольку водопользование в регионе поражает своей вопиющей неэффективностью – тонны воды просто испаряются в ирригационных системах, то водная проблема будет только нарастать. Нет никаких предпосылок, что 2024 год в этом смысле будет каким-нибудь особенно спокойным. Не будет.

Гидродефицит все сильнее станет обнажать свой неаппетитный оскал, заставляя страны региона хватать друг друга за грудки с сакраментальным вопросом "а ты кто такой?" К слову, означенный в нашем списке под номер три Афганистан тоже вполне может внести свою лепту в местные гидроразборки. Для этого всего только и надо, что заблокировать речные стоки на своей территории под самыми благовидными предлогами: ну там канал построить, водохранилище или ГЭС. Такие дела. Войны из-за нефти вскоре выйдут из моды, убивать друг друга будут из-за воды.

Пятая причина – "все на баррикады"

Строго говоря, эту причину потенциальной нестабильности в регионе надо было поместить в пункт первый, в графу противостояния России и Запада. Но в силу того, что "цветные революции" часто приобретают свою логику развития, в которой гроздьями гнева наливаются уже вполне настоящие, а не привнесенные причины социального недовольства, помещаем "революции" и разнокалиберные попытки смены режимов власти в республиках в отдельный блок. Можно ли прогнозировать "цветные революции" в тех или иных странах региона? Почему бы и нет – причин, созревающих как добрый фурункул, предостаточно. Когда он может рвануть и кто ему в этом поможет – вопрос открытый, но стабильности в 2024 году точно не добавляющий.

У нас не было задачи кого-то напугать – нас читают люди с крепкими нервами и холодной головой. Но нам точно не хотелось бы, чтобы усыплялась бдительность людей, обладающих критическим мышлением и доброй волей. Не будет 2024 год простым для региона, а будет трудным. Местами – очень трудным. И уж точно не скучным.

Источник: [urlhttps://asia24.media/main/autotrening-ne-pomozhet-pyat-prichin-prodolzhayushchegosya-napryazheniya-vokrug-tsentralnoy-azii-v-2/]ВЭС24[/url]